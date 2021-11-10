Генетичний код олександрійців

В Олександрійському краєзнавчому музеї відкрилася виставка майстрів декоративно – ужиткового мистецтва. Ми поспілкувалися з Тетяною Вальчишеною – головним зберігачем фондів музею – яка розповіла про показ детальніше.

«Це звітна виставка майстрів клубу «Олександрійська веселка», який працює при нашому музеї з 2009 року. Тоді кілька вишивальниць об’єдналися та створили цей клуб і от вже дванадцять років він продовжує працювати. Слід зазначити, що серед наших майстрів є не тільки жінки, а й чоловік. Будь-яка жінка може позаздрити чоловіку, який вишиває.»

На виставці представлено близько ста експонатів різних видів декоративно-ужиткового мистецтва таких як: вишивка хрестиком, бісером, гладдю, в’язання, створення сувенірів та одягу.

«За допомогою рукоділля можна прикрашати не лише інтер’єр, але й створювати по-справжньому дизайнерський одяг власними руками. Ще от зараз в нас представлена новітня техніка, взуття зроблене власноруч. Теплі чобітки створені для такого холодного осіннього дня або от шалі, також актуально для осені ну і чудові сувеніри, подушки – все це різноманіття зроблено власноруч і його можна використовувати не тільки для того, щоб отримувати естетичну насолоду, а й для практичного використання», – розповідає Тетяна Вальчишена.