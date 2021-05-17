“Героїв” потрібно знати в обличчя або олександрійський поціновувач квітів

Парк Шевченка після реконструкції став улюбленим місцем відпочинку містян. Щодня у ньому відпочиває велика кількість олександрійців прогулюючись парами, сім`ями, з дітьми, друзями.

Нещодавно на алеях оновленого парку висадили квіти й це місце стало ще гарнішим та затишним. Однак, квіти подобаються всім по-різному…хтось любить милуватися їх красою, а хтось нещадно знищує “для благих намірів”. Одним з таких поціновувачем квітів, став цей молодик, який хотів приємно вразити свою дівчину.

Пост розмістив Олександр Михайлик у Фейсбук:

“Шановні Олександрійці!

Під час відпочинку в парку Шевченка велике прохання не рвати квіти, дайте можливість насолодитися цією красою всім відпочиваючим. (Навіть для своєї дамисерця) краще придбайте букетика в магазині.

Нагадуємо: парк, алея, пляж, будмайданчик знаходяться під постійною цілодобовою охороною та під наглядом камер відеоспостереження. Порушники будуть притягуватись до адміністративної відповідальності, а місто та громада будуть проінформовані про осіб які руйнують громадське майно”.

Бережіть те, що маєте й примножуйте красу гарними вчинками!