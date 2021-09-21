Геть від Теплокомуненерго! – вирішили жителі олександрійських багатоповерхівок

Відразу три багатоповерхові будинки відключаться від мереж централізованого теплопостачання, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні надав дозвіл на відключення від тепломереж КП «Теплокомуненерго» трьох багатоповерхових житлових будинків, розташованих за адресами пр.Соборний,122, вул.Садова, 62 та пл.Покровська, 1.

Те ж рішення виконкому рекомендує об’єднанням співвласників цих багатоквартирних будинків «Алеут», «ЖБК-6 Південний» та «Перше Покровське» відповідно визначитися з видом індивідуального опалення квартир;

отримати технічні умови від управління з експлуатації газового господарства, або району електричних мереж на встановлення систем індивідуального опалення;

розробити силами спецорганізацій проєкти встановлення систем індивідуального опалення;

в термін до 1 жовтня 2021 р. провести заходи з недопущення розморожування внутрішньобудинкових систем опалення будинків;

відпрацювати існуючі борги за послуги централізованого теплопостачання абонентів згаданих будинків, в т.ч. й шляхом проведення судово-претензійної роботи з примусового стягнення боргів.

Рішення виконкому ухвалене на підставі протоколу спеціальної міжвідомчої комісії та звернень (протоколів) згаданих ОСББ.