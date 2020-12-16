Гірники Кіровоградщини вийшли на акцію протесту

Працівники шахт Кіровоградщини вийшли на акцію протесту, перекривши дорогу у Кропивницькому. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Протестувальники заблокували обласний центр для проїзду будь-якого транспорту. Шахтарі вимагають виплати заробітної та відновлення роботи. До бунтівників долучились і працівники інших шахт. (Фото з місця подій)

За словами голови протесту, акція триватиме весь день, поки не приїде голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко. Подальші дії гірників залежать від відповіді посадовця.