Голова Кіровоградщини у складі Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Вчора, 25 лютого, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко став членом Палати регіонів новоствореного Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

“Відбулася знакова для України, кожного регіону і кожної громади подія. Президент Володимир Зеленський створив Конгрес місцевих та регіональних влад. Він стане новим майданчиком для діалогу та рішень між центром і громадами. А відтак, голос громад у Києві стане гучнішим. У нас в області робота з налагодження комунікації з громадами розпочалася ще торік, а тому Кіровоградщина вже має гарний майданчик. За посадою я увійшов до Палати регіонів. Почесна і дуже відповідальна місія”, – йдеться у повідомленні.

Голова облдержадміністрації доповів, що в рамках Конгресу стартує робота над Муніципальним кодексом України, покликаним сприяти розвитку регіонів.

Конгрес складатиметься з президії, яку очолюватиме президент і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також Палати місцевих влад і Палати регіонів. Ці палати самостійно обиратимуть своє керівництво та делегуватимуть по троє представників від кожної палати у президію Конгресу.

Передбачається, що президія Конгресу засідатиме щомісячно, що дасть змогу забезпечити найкращу координацію діяльності всіх органів влади.

Палата місцевих влад та Палата регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного президії, а загальне засідання Конгресу відбуватиметься кожне півріччя.