Голова Кіровоградської ОДА перевірила перебіг ремонту в Олександрійській інфекційці

Днями голова Кіровоградської обласної держадміністрації Марія Чорна разом з мером Олександрії Сергієм Кузьменком проревізувала хід капітального ремонту інфекційного відділення міської лікарні №1 в Олександрії.

У рамках реалізації проєкту “Велике будівництво” у будівлі вже демонтована покрівля та старі інженерні мережі водопостачання, водовідведення та опалення і вентиляції, частину крілець, які зазнали руйнацію. Зокрема, виконані роботи з улаштування покрівлі з метало-черепиці, змонтовані вентиляційні шахти.

Наразі підрядна організація виконала заходи з утеплення фасаду та замінила вікна і двері на металопластикові енергозберігаючі.