Голова Кіровоградської ОДА в Олександрії провів зустріч з головами ОТГ

Сьогодні, 22 грудня, в приміщені Олександрійської РДА відбулася робоча зустріч голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка з головами об’єднаних громад, повідомляє «Голос Громади».

Серед присутніх: заступники голови обласної адміністрації, міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова районної ради Сергій Ракута, голови територіальних громад, представники поліції, прокуратури та представники органів місцевого самоврядування.

Зі зверненням до голів ОТГ виступив Андрій Назаренко, коротко поінформувавши про ситуацію по Кіровоградській області, зокрема й по територіях новостворених громад. Андрій Назаренко також ознайомив присутніх про річні досягнення області, серед яких побудова найбільшої баржі в країні компанією «Агровіста», побудова електростанцій у Світловодському районі й на Олександрійщині, побудова доріг, шкіл, дошкільних закладів тощо — за програмою «Велике будівництво». Андрій Валерійович зазначив, що головним питанням сьогодення є медичне питання, яке пов’язане з коронавірусом. Кіровоградщина чекає поставку 700 концентраторів, а також томографів, рентгенів, апаратів УЗІ, які будуть розподілені між опорними лікарнями області, зокрема й Олександрії.

«Комунікація і відкритість з громадою – основні пріоритети в моїй роботі. Я завжди готовий підтримати Олександрійську громаду й допомогти у вирішені певних проблем. Обласна рада готова підставити своє плече та надати допомогу в необхідних питаннях» – підкреслив Андрій Валерійович.

Слово для виступу надано Олександрійському міському голові Сергію Кузьменку: «Сьогодні на нас лягає величезна відповідальність за рішення й реформи, що стосуються територіальних змін. Величезна купа завдань, які треба вирішити, починаючи з питань, де буде територіальний центр й закінчуючи центральною лікарнею… Роботи дуже багато. Найголовніше завдання – кожного почути, вислухати, аби ми з вами виконали ту функцію, яку на нас поклала держава».

Звертаючись до керівників, голова Олександрії наголосив: «Ми як міська громада – забезпечена всім необхідним, тому нам просто необхідно зберегти районну лікарню. Ми маємо взяти її під опіку, однак у нас бюджет замалий. Тому ми будемо звертатись до інших фондів, до народних депутатів і сподіваюсь на підтримку або додаткове бюджетоутворення. Олександрія не може похизуватися промисловим капіталом, який наповнює бюджет, тому ми будемо звертатись до держбюджету. В свою чергу, мер Олександрії звернувся до керівників області не забувати Олександрію, допомагати місту, аби воно мало динаміку росту та розвитку. Я готовий до співпраці зі сторони міста з працівниками обласних структур й головами ОТГ, готовий до відкритих розмов та конструктивних дій».

Після цього було ще декілька виступів посадовців, які розповіли про зміни, яку вже сталися та ще відбудуться після поділу області на 4 райони. Бесіди стосувалися заповненості виконавчих органів влади Олександрійщини, нового формування благоустрою, вивільнення працівників та можливе переведення на працю до інших новостворених підрозділів, розподіл обов’язків керівників, співпрацю у всіх напрямках, розподіл територій, отримання земель ОТГ у комунальну власність та переваги цього, забезпечення безпеки громадянам та створення всіх необхідних для цього умов, співпраця поліції та рятувальників з громадою, проведення ознайомлень та знайомств серед населення районів тощо.

У свою чергу, керівник Олександрійського району Валерій Жолдак доповів про передові важливі питання та плани Олександрійщини:

– це питання перероблення й утилізації сміття;

– роботи по розвитку та наповненості екологічного фонду;

вирішення питання сертифікованого полігону в Олександрійському районі;

– активна участь керівників у вивчені екологічної програми, це стосується очисних споруд та винесення інших пропозицій, які можуть бути подані на розгляд з можливим фінансуванням з обласного чи державного бюджетів.

В кінці зустрічі голова Кіровоградської облдержадміністрації привітав всіх присутніх з наступаючими новорічними святами й побажав кращих змін у Новому році.