Голова однієї з сільрад Кіровоградської області вимагав 14 тисяч доларів неправомірної вигоди

Правоохоронці викрили на хабарі в 14 тисяч доларів голову сільради в Новгородківському районі, повідомляє «Голос Громади».

За вказану суму сільський голова обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею 20 га землі сільськогосподарського призначення.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі сім тисяч доларів США.

Наразі посадовця затримано у порядку статті 208 КПК.

Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.