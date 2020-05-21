Голова однієї з сільрад Кіровоградської області вимагав 14 тисяч доларів неправомірної вигоди

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Правоохоронці викрили на хабарі в 14 тисяч доларів  голову сільради в Новгородківському районі, повідомляє «Голос Громади».

За вказану суму сільський голова обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею 20 га землі сільськогосподарського призначення.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі сім тисяч доларів США.

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Наразі посадовця затримано у порядку статті 208 КПК.

Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.

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