Голова Олександрійської РДА Ольга Коріненко представила своїх трьох заступників

Днями, в Олександрійській райдержадміністрації представили трьох заступників голови Ольга Коріненко, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на відомство.

Перший заступник голови – Сергій Володимирович Афанасьєв, який відповідатиме за фінанси, внутрішній аудит, економіка, напрямок оборонної роботи.

Наступними заступниками голови стали:

Роман Васильович Домбровський – напрямок освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, взаємодії з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, а також за напрямок служби у справах дітей.

Валерій Вікторович Больбот – опікуватиметься напрямком агропромислового розвитку, екологію, цивільний захист та охорону праці.

Всі заступники приступили до виконання своїх обов’язків.

Для довідки:

Сергій Афанасьєв – має досвід роботи на державній службі, ексзаступник Олександрійського міського голови (2008-2010 роки), обіймав керівні посади в приватному секторі економіки. Народився в місті Олександрії 1975 року. Здобув дві вищі освіти. Юридичну – у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. Друга вища освіта – магістр державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління).

Працював на інженерних і керівних посадах в промисловому секторі. Потім – заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації (2006 рік) та начальником управління інформації та зав’язків з громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації (2006-2007). Працював радником, заступником Олександрійського міського голови. З 2012 року – на керівних посадах приватних компаній. Обраний депутатом Олександрійської районної ради.

Роман Домбровський – ексголова Світловодської районної ради. Народився 1982 року у селі Велика Андрусівка Світловодського району. Освіта вища – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка – вчитель історії та правознавства. Другий диплом – Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління – маґістр держуправління.

Має досвід роботи вчителем у сільській школі. Працював завідувачем сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Світловодської райдержадміністрації. У 2014-2015 роках обіймав посаду начальника загального відділу апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Валерій Больбот – ексголова Петрівської районної державної адміністрації. Він народився 1983 року у смт Петрове. Освіта – вища, Національний університет “Одеська юридична академія” за напрямком “Правознавство”. Здобуває другу вищу освіту – з публічного управління і адміністрування у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління.

Має досвід ведення приватного бізнесу і досвід роботи на керівних посадах. Пройшов шлях від робітничої посади на Петрівському кар’єрі до посади економіста з матеріально-технічного забезпечення гірничодобувного підприємства. Працював в енергетичному промисловому секторі, гірничодобувній галузі, успішно виконував діяльність у напрямку контролю з дотримання техніки безпеки систем і техніки безпеки праці. Обраний депутатом Олександрійської районної ради.