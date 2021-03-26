Голова Приютівської громади звернувся до мешканців стосовно ситуації з коронавірусом на території ОГ

Голова Приютівської об’єднаної громади Андрій Коломійцев тримає під контролем ситуації щодо коронавірусної інфекції на території громади й постійно інформує населення про кількість хворих та ситуацію з хворобою серед мешканців.

Тож, і сьогодні на його сторінці у ФБ з’явилось важливе повідомлення для жителів:

“Друзі! Враховуючи, що в громаді зафіксовано 2 випадки захворювання серед педагогічних працівників на COVID-19 та понад 20% учнів наразі хворіють на ГРВІ, на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ і НС прийняли рішення щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за дистанційними технологіями навчання з 29 березня до 09 квітня. Втім, всі заклади дошкільної освіти громади продовжуватимуть працювати відповідно до рекомендацій МОЗ.

Тимчасово припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом та відтерміновано публічні звіти селищним головою та старостами. Поряд із цим, обмежено прийом спеціалістами селищної ради — дозволено присутність однієї людини на приміщення. Хочу наголосити, що під заборону не потрапив громадський транспорт. Він працюватиме – за визначеним регламентом і з дотриманням норм безпеки.

Разом з тим, сьогодні на території громади продовжують діяти інші обмеження «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки.

Будьте обережні! В черговий раз закликаю відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч!”