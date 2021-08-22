Головківка відгуляла День села!

Вчора, 21 серпня, у селі Головківка Приютівської громади відбулися святкування з нагоди Дня села та Дня Незалежності України, повідомляє Голос Громади.

Насичена святкова програма для дітей, молоді та дорослих нікого не залишила байдужими, адже справді було весело, драйвово та святково – гуляли та веселились усі.

Насичена, добре продумана, яскрава програма для найменших з батутами, майстер-класами, конкурсами та розвагами; для дорослих з облаштуванням зон відпочинку й харчування, безліч місць, куточків і фотозон для проведення дозвілля та фотографувань на згадку. Були організовані розваги з конкурсами, розіграшами та подарунками.

Центральною частиною заходу стали урочистості та привітання від заступника міського голови Ірини Чемерис та старости Головківки Тетяни Кузьменко, які перейшли у святковий концерт з гуртовими та сольними виступами від олександрійських митців. Далі гостей свята розважали конкурсами від Олександрійської центральної бібліотеки, наступним додавали настрою та видовищ DJ Олександр Дібров і кавер тріо “Tweed Beat Trio”. Феєричними були неонове й дзеркальне шоу, акробатичні виступи та, на завершення гулянь, святковий феєрверк.

Спонсором свята виступила компанія “Агровіста”.