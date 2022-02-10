Головна олександрійська ялинка своє віджила…

Виконавчий комітет запропонував Олександрійській міській раді списати з балансу комунальних підприємств збірні конструкції ялинки, яка встановлювалася на площі Соборній та її ілюмінації, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з проєктом рішення, списанню підлягають конструкції та елементи ілюмінації споруди, що має назву «Новорічна ялинка» і які зазнали значних ушкоджень від падіння внаслідок шквалистого вітру 14 січня цього року (про дану аварію розповідав свого часу «Голос Громади»). Як зазначалося на засіданні виконкому під час обговорення питання, ремонт новорічної споруди-ялинки є економічно недоцільним.

Таким чином мають бути списані з балансу КП «Зеленгосп»: 6 стовбурів металевих, два комплекти гілок по 1888 і 166 одиниць відповідно, 10 сталрепів, 20 затискачів, 30 розкосів, 5 металевих лап, 235 ялинкових іграшок, 40 світлодіодних прикрас. Все це разом мало первісну балансову вартість 239 тисяч 183 гривні 20 копійок. Але з урахуванням терміну експлуатації на даний час загальна залишкова вартість переліченого становить лише 57 гривень 21 копійка.

Значно дорожче обійшовся зимовий буревій для бюджету КП «СвітлоЦентр», з балансу якого пропонується списати розбиті при падінні ялинки світлові конструкції «Куля зі сніжинками» та «Світлова перетяжка». Разом їхня балансова вартість на початку складала 153 тис. 636 грн 50 коп., залишкова вартість становить 92 тисячі 679 гривень 21 копійка. Але як для металевої конструкції, так і для пошкодженого ілюмінаційного обладнання ремонт вважають недоцільним. Списане обладнання буде здано в утилізацію, отримані від цього кошти повернуться на рахунки комунальних підприємств – так зазначено в проєкті рішення, ухваленого виконкомом на засіданні 10 лютого.

(Фото з архіву «Голосу Громади»)