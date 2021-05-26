Головне – розпочати: в інфекційному відділенні Олександрійської ЦМЛ стартував капітальний ремонт

Будівельна організація приступила до ремонтних робіт в інфекційному відділенні Олександрійської центральної міської лікарні, повідомляє «Голос Громади».

Підрядник робіт – підприємство ТОВ «Афіна-Центр», яке нещодавно виграло конкурс на виконання даного капітального ремонту. Як пояснив «Голосу Громади» керівник робіт на будівельному об`єкті Андрій Михальов, тут щойно розпочалися демонтажні роботи: «Зараз знімаємо старий шифер з покрівлі і одночасно виконуємо внутрішні роботи на другому поверсі приміщення – демонтуємо двері, керамічну плитку, сантехічне обладнання та інше – все згідно з проєктом. Потім розпочнемо монтаж з прокладки всіх комунікаційних систем (водопостачання, опалення, каналізація) і далі – оздоблювальні роботи. Зараз на демонтажі задіяні 10 робітників, потім на будмайданчику працюватимуть 25-30 чоловік. Термін виконання всього капремонту згідно з проєктно-кошторисною і нормативною документацією визначений у 9 з половиною місяців, але за домовленістю сторін, я думаю, ми закінчимо набагато раніше». Як було зазначено, підрядник,згідно з договором, виконає весь комплекс робіт – від капітального ремонту будівлі до благоустрою прилеглої до нього території.

А головний лікар Олександрійської ЦМЛ Віктор Приходько додав: «Ми почали готувати відділення до ремонту ще з п`ятниці: пацієнтів та медичний персонал перевели в ЛОР-відділення, яке раніше згідно планами і було визначене, як додаткове, для лікування хворих інфекційного відділення. Все необхідне обладнання (концентратори та інше) також переміщене туди. На сьогодні в закладі лікуються 26 хворих на COVID-19».

Для довідки: будівля інфекційного відділення Олександрійської ЦМЛ здана в експлуатацію в 1956 році. За всю 65-річну історію відділення його приміщення жодного разу не ремонтувалося капітально. Всі роботи з капремону «інфекційки» фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Вартість проєкту становить близько 14,5 млн грн.