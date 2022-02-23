Головні питання та відповіді щодо отримання смартфону від Зеленського

Анонсована президентом Володимиром Зеленським програма забезпечення пенсіонерів смартфонами викликала безліч питань, відповіді на які не завжди зрозумілі.

Найбільш обговорюванні з них:

1. Коли стартує прийом заявок

Подати заявку на смартфон від держави пенсіонери зможуть у квітні 2022 року.

2. Коли видадуть телефони

Видавати єСмартфони планують влітку — в липні-серпні 2022 року.

3. Чи зможуть отримати смартфони ті, кому ще немає 60?

Цілком імовірно. Роздачу смартфонів запланували аж до кінця 2023 року з пролонгацією.

У Мінцифрі запевняють, що врахують бажаючих отримати смартфон, яким до пенсії або 60-річчя залишилося близько року.

4. Скільки гаджетів видадуть

Виходячи з того, що в Україні 8,5 млн людей, старших 60 років, з яких вакциновані тільки 42%, кількість видаваних гаджетів складе не більше 4 млн штук.

5. Як подати заявку на еСмартфон

Для подачі заявки необхідно прийти в Центр надання адмінпослуг, або подати заявку онлайн. Для подачі заявки знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і сертифікат вакцинації.

Далі вік і вакцинації пенсіонера верифікують, і він повинен вибрати місце отримання свого нового гаджета.

6. Наскільки дорогий буде зв’язок

Мобільні оператори вже розробляють пільгові тарифи для пенсіонерів. У Vodafone Україна повідомили dev.ua, що знаходяться в діалозі з органами держвлади з цього питання і чекають пропозицій. «Серед наших пропозицій вже зараз можна вибрати зручні тарифні плани для кожного», — відзначили в компанії lifecell.

А найбільший телеком-оператор «Київстар» провів попередні консультації з Мінцифрою. «Реалізація і деталі поки не фіналізовані», — повідомили dev.ua у пресслужбі оператора.

Однак кожну сім-карту, видану в рамках програми, зареєструють на власника телефону, щоб попередити варіанти шахрайства.

7. Які марки телефонів можуть отримати пенсіонери

Точного партнера для цього проєкту поки немає. Але, за даними Мінцифри, гаджет має підтримувати важливі цифрові сервіси — «Дія», банківські додатки, медичні аппки.

Використовувати телефон можна буде тільки лише з тієї сім-картою, яку зареєструє оператор. Рішення щодо заміни сімки, якщо це стане необхідним, поки опрацьовується.

8. Скільки може коштувати єСмартфон

За словами співзасновника одного з найбільших інтернет-ресурсів, присвячених гаджетам Gagadget.com Сергія Мітяєва, гаджет для пенсіонерів цілком може коштувати від 3 000 — 5 000 грн. «Дешевше немає сенсу, дорожче — теж», — говорить він.

Заощадити тут можна. Наприклад, поставити microUSB, а не USB-C. Роз’єм для навушників теж може бути самим бюджетним, а ось акумулятор потрібен трохи більший. Також можна заощадити на роздільній здатності екрану і камери, говорить Мітяєв. За його словами, під такі характеристики підходять телефони виробництва Jabil, Flex.

9. Хто заплатить за безкоштовні смартфони

Гроші на програму будуть закладені в бюджеті, ймовірно, в рамках програми «єПідтримка». Бюджет проєкту буде сформований після отримання докладних цінових пропозицій від вендорів.

Також чиновники розглядають варіант залучення бізнес-партнерів, які зможуть підтримати ініціативу президента фінансово і знизити навантаження на держскарбницю.

10. Чи зможе пенсіонер продати єСмартфон

У Мінцифрі стверджують, що продати отриманий від держави гаджет пенсіонер не зможе. Зараз для цього опрацьовуються певні заходи. Телефон призначений буде тільки для особистого користування особою, якій він виданий.