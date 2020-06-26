Голову Кіровоградської ОДА викрили на хабарі

Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Кіровоградської обладміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабара і отриманні другого траншу від суми в розмірі 250 тис гривень, повідомляє «Голос Громади».

За даними прес-служби СБУ, вчора, 25 червня правоохоронці задокументували главу Кіровоградської облдержадміністрації і чиновника ОДА на вимаганні 1,8 млн гривень.

За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в області 1,8 млн гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди в розмірі 100 000 гривень в червні.

Вчора, голова ОДА разом зі спільником були затримані під час передачі другого «траншу» в сумі 250 000 гривен.

Сьогодні йому буде повідомлено про підозру.