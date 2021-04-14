Голову квартального комітету нагородять грамотою

Міська влада відзначить голову одного з квартальних комітетів 14-го мікрорайону м.Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради Валентину Іванівну Фоменко за активну життєву позицію та багаторічне сумлінне виконання обов`язків голови квартального комітету №15, плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування і з нагоди ювілею вирішив виконавчий комітет на черговому засіданні. Одноразова грошова винагорода буде виплачена громадській активістці згідно з положенням «Про Почесну грамоту Олександрійської міської ради» за рахунок Програми розвитку місцевого самоврядування.