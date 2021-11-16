Гордість нашого міста

Сьогодні додому повернулася п’ятнадцятирічна Катерина Гайдар, яка посіла друге місце на Чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате серед юнаків, юніорів та молоді. Змагання проходили в румунському місті Орадеа, 14-15 листопада.

Сьогодні зустрічали Катерину не тільки батьки, а й однокласники. Незважаючи на ранній час, учні зібралися на міському залізничному вокзалі, щоб зробити дівчині сюрприз. Вони підготували квіти, хлопавки й плакат з написом «Катя ти супер». «Ми хотіли привітати нашу Катю з такою визначною перемогою, тому ми тут, щоб зробити їй незабутній сюрприз”, – прокоментувала одна з однокласниць спортсменки.

Сама ж переможниця розповіла, що боротьба цікавила її ще з дитинства. Тому вона от вже вісім років займається в секції карате при Олександрійському навчально-виховному комплексі № 17 під керівництвом тренера Слинька Сергія Олексійовича. Підготовка до змагань зайняла півтора місяця. За словами дівчини, готуватися до таких змагань дуже важко.

Наступною ціллю Катерини є чорний пояс з карате.