«Гордого Буревісника» аж тепер скинуть з п`єдесталу олександрійської школи №2

Виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні 12 травня ухвалив рішення про приведення типів та найменувань 17-ти закладів загальної середньої освіти Олександрійської громади у відповідність до чинного законодавства.

А одним із пунктів була пропозиція про перейменування Олександрійського закладу загальної середньої освіти №2 імені Максима Горького на «імені Дмитра Чижевського».

Пропозиція надійшла від колективу та адміністрації школи. Як було повідомлено на засіданні при обговоренні питання, адміністрація закладу також звернулася до місцевої влади з проханням демонтувати бюст М.Горького, який встановлений багато років тому на подвір`ї школи та рельєфний напис з іменем письменника над головним входом до навчального закладу.

Що ж, все логічно. Правда, викликає легкий подив, чому так довго «засидівся» на подвір`ї школи цей пролетарський «Буревісник» (за хрестоматійним іменем Горького в радянських підручниках російської літетратури). Адже процес декомунізації та переменувань назв, що відображують комуністичне минуле, розпочався в країні ще з 2014 року і в Олександрії він вже давно пройшов свою найвищу фазу. А от Максима Горького цей процес чомусь досі оминав і щадив. Аж поки не почалася широкомасштабна і кровопролитна війна з росією…

Максим Горький (справжнє ім`я – Алєксєй Пєшков) – російський, пізніше – радянський «пролетарський» письменник, драматург, публіцист. Член більшовицької партії РСДРП(б). Твори його – тенденційні, в них письменник описував переважно страждання простого люду царської росії та оспівував боротьбу проти самодержавства. Дружив з Леніном і пізніше – зі Сталіном. Причини смерті у 1936 р. Горького досить таємничі, в них вбачають «сталінський слід».

«Над седой равниной моря гордо реет Буревестник…» («Песня о Буревестнике», М.Горький, цитата).