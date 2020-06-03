Горе-підприємці Кіровоградщини поповнять бюджет на чверть мільйона гривень

За підпільне виготовлення та торгівлю фальсифікованого алкоголю засуджено трьох жителів області, повідомляє «Голос Громади».

За інформацією прокуратури, вироками Кіровоградського районного суду та Новомиргородського районного суду трьох жителів області визнано винними у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Відповідно вироку суду чоловікам призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 00 гривень кожному з конфіскацією та знищенням, вилучених податковою міліцією Кіровоградщини фальсифікату.

Зокрема, було знищено: 290 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки, 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 10 коробів з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями.

Реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювалась як через мережу магазинів шляхом їх доставлення транспортними засобами покупцям так і через магазини.