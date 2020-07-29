Гості-поліцейські з Євросоюзу консультували в Олександрії правоохоронців

Вчора в Олександрії фахівці поліції з трьох країн Єропейського союзу провели навчальний семінар, повідомляє «Голос Громади».

Захід проходив в Олександрійському районному будинку культури за участі Консультативної місії Євросоюзу та Організації Об`єднаних Націй з керування проектами, один з яких – проект під назвою «Право – поліція». Цей проект було обрано для реалізації в 9-ти регіонах України (9 місцевих відділів поліції), у число яких потрапила і Олександрійщина. На семінар були запрошені представники Олександрійського відділу поліції (переважно – превентивного напрямку діяльності та дільничні інспектори, сектор патрульної поліції), голови об`єднаних територіальних громад, представники міської влади, громадських організацій.

Проводили захід представники поліцейських служб країн Євросоюзу Ніна Пілконен (Фінляндія), Саша Джаровач (Люксембург), Стін Сковлінд (Данія). Гості доповідали та спілкувалися з аудиторією англійською мовою під високоякісний синхронний голосовий переклад. Основна мета – донесення до влади, громади і поліції, що ті проблеми з правопорядком, які має громада, легше вирішувати спільно, а не покладати їх лише на плечі поліції.

Головна тема семінару була окреслена, як «Безпека громади та взаємодія поліції з громадою» (Сommunity safety and community policing), що означає зближення громади, поліції та місцевої влади, тобто поліпшення їхньої взаємодії у вирішенні проблем правопорядку «негайно і на місці».

Закордонні гості, як виявилося, були не кабінетними правниками-теоретиками, а мали чималий досвід роботи з населенням. Наприклад, Ніна Пілконен близько 30-ти років пропрацювала дільничним офіцером, не менш досвідченими були і два інші її колеги – констеблі з Данії і Люксембургу. Вони, власне, не читали нудних лекційних теорій, а більше невимушено спілкувалися у формі «запитання-відповідь» з аудиторією. Хіба що найбільш просторою і багатослівною була вступна розповідь про свою роботу, особливості правоохоронної діяльності та комунікації з громадою у Фінляндії пані Ніни. Виявляється, у високоорганізованій і законослухняній «країні Суомі» проблеми боротьби та профілактики злочинності тим не менш дуже схожі з українськими і там так само питання налагодження довіри громадян до поліції є там водночас і дуже важливим, і непростим. Ну хіба що з розповіді можна було зробити висновки, що цих проблем у цій європейській країні дещо менше, ніж в Україні і довіра до фінської поліції місцевого населення там вища. Те ж саме й в Люксембурзі та Данії, де не менше 80-85 відсотків громадян довіряють поліції. Але як зазначали гості, ця довіра завойовувалася довго і складно, пройшовши важкий шлях і її слід постійно підтримувати всіма можливими способами, оскільки втратити довіру можна дуже легко. І тут, як виявилося, теж схожі з нашими проблеми: у цих країнах так само вистачає різних фейкових, неправдивих джерел інформації, які дуже шкодять іміджу поліції. Також експерт Ніна переконана, що дільничний офіцер для успішної роботи повинен прожити на території своєї громади не один десяток років. Тому у Фінляндії не рідкість такі правоохоронці пенсійного і навіть старшого віку: вони досвідчені і як ніхто інший, знають «з середини», чим живе і дихає певна громада. А ще дуже сподобалася нашим слухачам-правоохоронцям, наприклад, відвертість, що прозвучала на семінарі: виявляється, у розвинутих і благополучних країнах Заходу так само трапляються подібні нашим правопорушення, у тому числі і банальні крадіжки каналізаційних люків та мідних електрокабелів з метою наживи…

План роботи консультативної місії в Олександрії взагалі був досить широким: він тривав у формі бесід і тренінгів весь робочий день. Хоча головні тези, донесені місією, можна окреслити досить коротко: довіра населення і комунікація поліції з ним – головне, оскільки це і профілактика злочинності, і своєчасне отримання інформації з метою розкриття правопорушень;

проблеми правопорядку повинні вирішуватися на місці, а для цього дуже важлива постійна присутність правоохоронців у громаді, а не їхній приїзд «за графіком» з райцентру у громаду;

відкритість поліції до громади з метою, знову ж таки, завоювання її довіри;

спільне вирішення правоохоронних питань поліцією, місцевою владою і громадськістю.

Консультативна місія Євросоюзу діє в Україні за запрошенням нашого уряду з 2014 року і як зазначив в інтерв`ю «Голосу Громади» координатор семінару, експерт місії Сергій Кадуха, результати роботи є: наприклад, в рамках даного проекту запозичення досвіду закордонних партнерів в українських ОТГ відкриваються поліцейські станції для дільничних інспекторів. Отож українські дільничні «шерифи» (чи там «констеблі», «комісари жандармерій» тощо) перебувають постійно на території громади їхнього обслуговування, а не приїздять вряди-годи з райцентру. І як результат, за відгуками самих громад, рівень профілактики злочинності там підвищився, кількість правопорушень зменшилась, злочини розкриваються по гарячих слідах саме завдяки тому, що поліція перебуває безпосередньо на території обслуговування. Або такий цікавий досвід, запозичений у Заходу та запроваджений в Одеській області, як поліцейський велосипедний патруль. Практика показала, стверджує речник, що поліція на велосипедах значно мобільніша і оперативніша у плані реагування на події. Були також наведені й інші позитивні приклади комунікації громад з поліцією: як от у Львові, де запроваджений спеціальний мобільний додаток під назвою «Громадська варта», завдяки якому будь-який житель може поділитися інформацією правоохоронного характеру з поліцією.

За словами речника, консультативна місія приїздить на Кіровоградщину вже вдруге (одного разу вона була в м.Кропивницькому) і він бажає, щоб зустріч на Олександрійщині у плані ось такого обміну досвідом була не останньою.