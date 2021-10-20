Гострі кишкові інфекції в дошкільнят. Як запобігти?

Гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

За 8 місяців 2021 року в Україні зареєстровано кілька десятків спалахів гострих кишкових інфекцій на території 16 областей, найбільшу кількість спалахів зареєстровано в Одеській (13) та Івано-Франківській (8) областях. Причиною інфекції найчастіше були норовіруси, ротавіруси чи збудники невстановленого походження.

Звісно, коли дитина перебуває у дошкільному навчальному закладі, за захист її здоров’я відповідає заклад: закуповувати якісні продукти, забезпечувати їхнє належне зберігання, приготування та дотримання персоналом харчоблоку санітарно-гігієнічних вимог та норм. Якщо ж малюк не відвідує садок, дбати про профілактику гострих кишкових інфекцій батьки мають самостійно, головне ‒ дотримуватися простих правил:

Дотримуйтеся чистоти. Перед приготуванням їжі необхідно мити руки з милом. Чистим має бути посуд та інше кухонне приладдя. Розділяйте у приготуванні та зберіганні сирі й готові продукти — зберігайте їх у закритому посуді чи контейнерах. Бактерії, які спричиняють гострі кишкові інфекції, часто розмножуються в сирому м’ясі та морепродуктах. Пам’ятайте про це! Користуйтеся окремими ножами та кухонними дошками для обробки сирих продуктів. Дотримуйтеся технології приготування. Незбиране молоко необхідно кип’ятити. Яйцятреба мити перед приготуванням, м’ясо та морепродукти — ретельно варити чи тушкувати. Доводьте страви до кипіння, щоби вони готувалися щонайменше за 70 °С. Зберігайте їжу за безпечної температури. Коли йдеться про харчування маленької дитини, страви, приготовлені для неї, бажано вживати відразу або протягом години після приготування, а якщо і зберігати при кімнатній температурі, то не більше двох годин. Не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику. Не розморожуйте продукти за кімнатної температури. Використовуйте безпечну та чисту воду й свіжі продукти. Для приготування страв використовуйте чисту або очищену воду. Не забувайте пояснювати дитині, що не можна вживати воду з відкритих джерел! Обирайте свіжі якісні продукти. Ретельно мийте овочі та фрукти, особливо, якщо подаватимете їх до столу сирими. Не використовуйте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Зауважте, що одним із найдієвіших методів профілактики ротавірусних інфекцій є щеплення — його роблять двічі у віці до 6 місяців малюка. Від норовірусів вакцини немає. Також для профілактики гострих кишкових інфекцій важливо змалку привчати дитину дотримуватися правил особистої гігієни, адже без цього самих лише старань батьків буде замало.