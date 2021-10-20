Гострі кишкові інфекції в дошкільнят. Як запобігти?

Гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.
За 8 місяців 2021 року в Україні зареєстровано кілька десятків спалахів гострих кишкових інфекцій на території 16 областей, найбільшу кількість спалахів зареєстровано в Одеській (13) та Івано-Франківській (8) областях. Причиною інфекції найчастіше були норовіруси, ротавіруси чи збудники невстановленого походження.
Звісно, коли дитина перебуває у дошкільному навчальному закладі, за захист її здоров’я відповідає заклад: закуповувати якісні продукти, забезпечувати їхнє належне зберігання, приготування та дотримання персоналом харчоблоку санітарно-гігієнічних вимог та норм. Якщо ж малюк не відвідує садок, дбати про профілактику гострих кишкових інфекцій батьки мають самостійно, головне ‒ дотримуватися простих правил:
- Дотримуйтеся чистоти. Перед приготуванням їжі необхідно мити руки з милом. Чистим має бути посуд та інше кухонне приладдя.
- Розділяйте у приготуванні та зберіганні сирі й готові продукти — зберігайте їх у закритому посуді чи контейнерах. Бактерії, які спричиняють гострі кишкові інфекції, часто розмножуються в сирому м’ясі та морепродуктах. Пам’ятайте про це! Користуйтеся окремими ножами та кухонними дошками для обробки сирих продуктів.
- Дотримуйтеся технології приготування. Незбиране молоко необхідно кип’ятити. Яйцятреба мити перед приготуванням, м’ясо та морепродукти — ретельно варити чи тушкувати. Доводьте страви до кипіння, щоби вони готувалися щонайменше за 70 °С.
- Зберігайте їжу за безпечної температури. Коли йдеться про харчування маленької дитини, страви, приготовлені для неї, бажано вживати відразу або протягом години після приготування, а якщо і зберігати при кімнатній температурі, то не більше двох годин. Не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику. Не розморожуйте продукти за кімнатної температури.
- Використовуйте безпечну та чисту воду й свіжі продукти. Для приготування страв використовуйте чисту або очищену воду. Не забувайте пояснювати дитині, що не можна вживати воду з відкритих джерел! Обирайте свіжі якісні продукти. Ретельно мийте овочі та фрукти, особливо, якщо подаватимете їх до столу сирими. Не використовуйте продукти, у яких закінчився термін придатності.
Зауважте, що одним із найдієвіших методів профілактики ротавірусних інфекцій є щеплення — його роблять двічі у віці до 6 місяців малюка. Від норовірусів вакцини немає. Також для профілактики гострих кишкових інфекцій важливо змалку привчати дитину дотримуватися правил особистої гігієни, адже без цього самих лише старань батьків буде замало.