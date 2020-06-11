Гостя «нон грата»: кримінал тижня в Олександрії

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Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 410 звернень про правопорушення та інші події від жителів міста, з яких 39 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади»  повідомила речниця міськвідділу Яна Куріна.

За отриманою інформацією, цього разу майже половину усіх скоєних злочинів становлять крадіжки. Слід зазначити, деякі з них мають доволі незвичайний вигляд. Далі – детальніше.

Подруга, що стала «персоною нон грата». Близько тижня тому до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 34-річної мешканки міста про те, що напередодні у неї вдома відбувалося «дружнє застілля» (звісно, не без присутності алкогольних виробів) за участю певного кола людей. А наступного дня, коли гості вже розійшлися, господиня раптом виявила, що у неї кудись зникли відразу два мобільні телефони, до того ж зовсім недешеві… І їхня власниця, не довго думаючи, запідозрила у цьому когось із цих людей. Кілька днів тому поліція вже встановила особу, не чисту на руку: крадійкою обох телефонів (Samsung S10+ та Apple iPhone 7 загальною вартістю близько 30 тисяч гривень) виявилася одна із запрошених гостей, 31-річна місцева жителька. Що в результаті? Збитки,завдані власниці мобілок, їй доведеться відшкодувати. А крім того, вона отримала не лише кримінальну статтю №185 («Крадіжка»), за якою проти неї порушено провадження, а ще й статус «невхідної» – від господині дому, яка навряд чи ще коли-небудь запросить таку приятельку до себе «на чарку чаю»…

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Мобілки залишаються легкою здобиччю для злодіїв. До поліції звернувся 40-річний мешканець міста про те, що у нього невідома особа, на одному з міських ринків,  шляхом вільного доступу, таємно, здійснила крадіжку телефону Samsung J7 (вартістю 5500 грн) , який власник залишив без нагляду. В ході проведених слідчо-розшукових заходів поліція викрила винного у цьому – 17-річного жителя міста. Викрадений телефон у нього вилучено і порушено кримінальне провадження за ч.1ст.185.

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А ця подія сталася ще у січні цього року. 71-річний олександрієць повідомив тоді поліцію, що напередодні вночі невідомий злодій, знявши віконну раму, проник до гаража, розташованого на території домоволодіння, яке належить 34-річному місцевому жителю. Звідти зловмисник викрав цілий набір обладнання та інструментів: пневматичний шуруповерт, повітряний компресор, електроточило, кутову шліфмашинку, рубанок, електролобзик, електрозварювальний інвертор, чим сприщив шкоди власнику щонайменше на 10 тисяч гривень. Нещодавно працівники поліції викрили зловмисника – 33-річного жителя міста. На підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду його затримано і відкрито провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення»).

Ще дві «споріднені» події минулої зими. Як згодом з`ясувалося в ході слідчих дій, вищезгаданий фігурант має пряме відношення принаймні ще до двох крадіжок того часу. Так, 30 січня 29-річна жителька міста поскаржилася поліції, що вночі, десь між другою годиною і ранком злодій таємно проник до сараю та літньої кухні, розташованих у її домоволодінні, і викрав звідти спортивний велосипед та дві чавунні батареї загальною вартістю 4500 гривень.

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А 3 лютого до олександрійського міськвідділу надійшло повідомлення від 42-річного жителя міста про те, що напередодні вночі невідома особа проникла до гаража заявника та викрала кутошліфувальну машину, а з автомобіля, що знаходився у гаражі – акумуляторну батарею, чим спричинила шкоду власнику на суму 3 тисячі гривень. В обох випадках проти викритого, ось такого «майстра гаражів і сараїв» відкрито провадження за тією ж ч.3 ст.185 ККУ.

Крім того, протягом тижня працівниками міськвідділу поліції було складено 135 протоколів за порушення адміністративного законодавства. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 10 осіб.

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