Готуються заходи відзначення  8 і 9 Травня в Олександрії

Відбулося перше засідання організаційного комітету з відзначення в Олександрійській територіальній громаді 8 травня – Дня пам’яті та примирення і 9 травня – Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомляє «Голос Громади».

Розширена нарада, у якій взяли участь заступник міського голови Ірина Чемерис, депутати і начальники ряду управлінь та відділів міської ради, керівники терцентру, управління соцзахисту, громадських ветеранських організацій, військовий комісар, представники Національної гвардії, районного відділу поліції, управління ДСНС та інші, проходила у малій сесійній залі міськради; вела засідання секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк.

Присутні заслухали керівників кожної зі служб, установ і структур про їхні плани щодо проведення заходів пам`яті – як традиційних, так і з врахуванням реалій нинішніх пандемічних обмежень. Але спочатку була надана інформація щодо державної соціальної підтримки ветеранів війни, яким у термін до 5 травня буде виплачена щорічна одноразова грошова допомога за рахунок державного бюджету. А учасникам бойових дій Другої світової війни у рамках всеукраїнської акції «Зірка пам’яті» також буде надана відповідна допомога. За даними управління соціального захисту населення, на території Олександрії проживає 2151 ветеран війни та 11 учасників бойових дій ІІ Світової війни.

На обліку олександрійського територіального центру соціального обслуговування перебуває 1777 підопічних, 426 осіб обслуговуються вдома, з них 58 чоловік мають статус ветеранів війни і 5 ветеранів – інваліди війни. Як було зазначено начальником тер центру І. Грінчак, наразі вивчається потреба у наданні ветеранам необхідної допомоги і соціальних послуг в умовах карантинних обмежень, у тому числі – залучення до цієї роботи меценатів та спонсорів. Публічних урочистих заходів не буде, з Днем Перемоги усіх ветеранів терцентр привітає вдома та передасть їм продуктові набори. Так само, без людних урочистостей, планують вітати ветеранів і ветеранські організації.

Як зазвичай, до визначних дат навчальні заклади міста готують уроки пам’яті, зустрічі учнів з учасниками бойових дій, виховні години. Присутніми були запропоновані й інші, нові форми патріотичного виховання дітей у контексті перемоги у ІІ Світовій. Але остаточно варіант заходів («он» чи «оф-лайн») буде обраний в залежності від ступеня карантинних обмежень, які діятимуть в подальшому. Олексндрійські школи також братимуть участь в акції «Зірка пам’яті», в рамках якої діти будуть відвідувати ветеранів і надаватимуть їм посильну допомогу.

В Олександрійському музейному центрі та бібліотеках міста з 4 травня планують проведення ряд віртуальних виставок, челенджів, тематичних екскурсій, інтелектуальних подорожей та інших заходів у режимі онлайн. Палац культури «Світлопільський» готує театралізовано-концертну програму глядачам так само у двох варіантах – «віртуальному» і «реальному» – в залежності від карантинної ситуації на момент її показу. Як зазначалося, досвід проведення таких пам`ятно-культурних заходів в режимі он-лайн вже напрацьований у минулому році, коли дати 8-9 Травня так само відзначалися в умовах жорсткого карантину…

Окремо обговорювалася тема місць вшанування пам`яті загиблих у ІІ Світовй війні: це братські могили, військові кладовища, інші місця поховання бійців. Деякі з них перебувають у неналежному стані і потребують не лише звичайного прибирання прилеглої території, а й серйозного відновлення, реконструкції меморіальних об`єктів силами фахівців з дотриманням певних художніх, архітектурних та естетичних вимог. На цьому зокрема наголошував начальник управління ЖКГ Михайло Сулятицький, запевняючи, що комунальні управління, підпорядковані міській раді, свою роботу виконати готові, але лише в межах відповідної компетенції, тобто – з благоустрою. Його зауваження також були прийняті до відома.

У свою чергу, секретар міської ради Вікторія Косяк доручила управлінням культури та житлово-комунального господарства обстежити місця поховань з метою приведення їх у належний стан із залученням до цієї справи квартальних комітетів, депутатів міської ради на своїх округах і закладів освіти, які доглядають за закріпленими пам’ятниками.

А депутати міської ради Іван Баранов та Віталій Заріцький просили звернути якнайпильнішу увагу на заходи запобігання можливим актам вандалізму на місцях поховань і меморіальних об`єктах. Як зазначалося ними, це питання залишається актуальним у наш політично непростий час: різні прояви вандалізму мали місце у попередні роки напередодні цих пам`ятних дат. А І.Баранов нагадав присутнім також і про відомий випадок минулих років – спробу терористичного акту, коли у чаші Вічного вогню на одному з меморіалів ІІ Світової знайшли вибуховий пристрій, який мав спрацювати під час запалення вогню… У зв`язку з цим депутати звернулися до правоохоронних органів з проханням посилити заходи безпеки та запобігання вандалізму на зазначених місцях шляхом їх цілодобової охорони та відеоспостереження. Присутніі на засіданні представник Нацполіції та керівник служби Муніципальної безпеки В.Переверзєв прийняли таку рекомендацію.

Отже, 8 травня планується проведення мітингів і покладання квітів до пам’ятних знаків і братських могил у селищах та селах Олександрійської громади; 9 травня – урочисті заходи на військовому кладовищі по Куколівському шосе та біля Братської могили по вулиці Діброви.

Деякі заходи ще потребують уточнення, у зв`язку з чим Вікторія Косяк дала доручення виконавцям до 20 квітня розробити детальні плани для подальшого узгодження і затвердження.

Про остаточні дати і час заходів до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та формат їх проведення буде повідомлено додатково, – зазначалося на розширеній нараді.