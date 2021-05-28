Грабіжники-рецидивісти втекли недалеко

По «гарячих слідах» працівники райвідділу поліції розкрили випадки пограбувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою в секторі моніторингу Олександрійської поліції.

23 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 36-річного мешканця міста про те, що невідомий йому чоловік в ході конфлікту, який виник між ними несподівано, силоміць заволодів сумкою заявника разом з його мобільним телефоном, що спричинило потерпілому матеріальні збитки на суму 5500 гривень.

У результаті вжитих розшукових заходів працівники поліції протягом декількох годин розшукали та затримали чоловіка, причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився 30-річний житель міста, який неодноразово потрапляв на лаву підсудних. Грабіжника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру в скоєнні злочину та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування у рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 186 («Грабіж») Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

8 травня 37-річна мешканка міста звернулася до поліції з заявою про те, що в невідомий їй чоловік шляхом вільного доступу таємно заволодів золотим перснем її неповнолітнього сина, спричинивши цим матеріальні збитки на суму близько 6000 грн.

Кілька днів тому працівники Олександрійського райвідділу встановили особу злочинця: виявилося, що дане кримінальне правопорушення вчинив 31-річний, також раніше судимий мешканець міста.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.