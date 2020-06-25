Графік Міграційної служби Кіровоградщини змінюється на час карантину

На період дії карантину Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області змінює режим роботи, повідомляє «Голос Громади».

Апарат Управління ДМС (вул. Єгорова, 25-а) та відділ у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС (вул. Віктора Чміленка, 53) працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45. Обідня перерва з 12:00 до 12:45.

Графік роботи районних підрозділів УДМС залишається без змін:

– вівторок, четвер з 8:00 до 17:00,

– середа, п’ятниця з 9:00 до 18:00,

– субота з 8:00 до 15:45,

– обідня перерва з 12:00 до 12:45.

Для довідок та консультацій можна звернутись за номером телефону “гарячої лінії” УДМС (0522) 32-18-11 або за номером телефону відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС (0522) 32-13-40.