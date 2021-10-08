Графік мобільного сервісного центру МВС на жовтень місяць

Жителі Кіровоградської області в жовтні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:
|№
|Дата обслуговування
|Розпорядок роботи
|Місце обслуговування
|1.
|20 жовтня 2021
|11:00 – 16:00
|смт. Новоархангельськ, вул. Центральна, 113
|2.
|21 жовтня 2021
|11:00 – 16:00
|м. Світловодськ, Героїв України, 14
|3.
|22 жовтня 2021
|10:30 – 16:30
|м. Новоукраїнка, вул. М. Воронного, 185
Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81
Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.
Послуги МCЦ МВС:
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія;
- прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.
Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.
Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.
Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.
Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.
Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.