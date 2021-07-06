Графік пільгових рейсів автобусу до Марто-Іванівки змінено

Виконком Олександрійської міської ради вніс зміни у графік виконання пільгових рейсів автобусного маршруту №18 (до с.Марто-Іванівки), повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалене на засіданні виконкому сьогодні, 6 липня, за зверненням жителів с.Марто-Іванівки. Згідно з ним, пільгові рейси будуть виконуватися на маршруті №18 (замість попереднього №18/1) автобусом більшої місткості, що передбачено для зручності пасажирів. Графік має такий вигляд:

Маршрут № 18 Пролісок – з/вокзал – с. Марто-Іванівка: вівторок 07-47; 12-45; середа 07-47; 12-45; четвер 07-47; 12-45; п`ятниця 07-47; 12-45.

Маршрут №18 с. Марто-Іванівка –з/вокзал – Пролісок: вівторок 08-35; 17-00; середа 08-35; 17-00; четвер 08-35; 17-00; п`ятниця 08-35; 17-00.

Графік набуває чинності з 7 липня 2021 р.

(Примітка: всі означені пільгові перевезення виконуватимуться в режимі «пів рейсу», тобто в одному напрямку)