Графік планових відключень світла на тиждень в Олександрії та районі

Олександрійський РЕМ планує проведення планових відключень з 4 по 10 лютого. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Дата оприлюднення на сайті
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9
|Л6112 6 кВ->ЗТП-1051 6/0.4 кВ->Ф9
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Олександрія, Гастелло пров., 3-10, 11А, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Петра Сагайдачного, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|Л611 6 кВ->ЗТП-1150 6/0.4 кВ->Ф3
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Олександрія, Кременчуцька, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 151, 153, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190
Олександрія, Некрасова, 2а
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Олександрія, Вересневий пров., 1-6
Олександрія, Іванівська, 17, 19
Олександрія, Леоніда Чернова, 50, 52, 54, 56-61, 63-71, 73, 73А, 74, 76-83, 83А, 84, 86
Олександрія, Олександрійська, 27
Олександрія, Олени Журливої пров., 15, 17, 19, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, Польова, 56а
|Л6112 6 кВ->ЗТП-1051 6/0.4 кВ->Ф9
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Олександрія, Гастелло пров., 3-10, 11А, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Петра Сагайдачного, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Тургенєва, 14, 16-17
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 3-8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
|Л1103 10 кВ->КТП-75 10/0.4 кВ->Ф3
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.02.2022
|Головківка, Молодіжна, 23
Головківка, Центральна, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 162, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф18
|04.02.2022 09:06
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 86
Олександрія, Анатолія Кохана, 3, 5, 5а, 5Б, 7, 18, 22, 24, 26, 28
Олександрія, Зелений пров., 13
Олександрія, Інгулецька, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Олександрія, Набережна, 1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46
Олександрія, Родини Пищевича пров., 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, Таврійська, 22, 42К1, 42К2, 42К3, 42К4, 42К5, 42К6, 42К7, 42К8
Олександрія, Українська, 6а, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф19
|04.02.2022 09:06
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Анатолія Кохана, 20
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф21
|04.02.2022 09:06
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Набережна, 44
Олександрія, Українська, 37
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2022 09:21
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Войнівка, Центральна, 1Б
Олександрія, Академіка Павлова пров., 61, 63
Олександрія, Войнівська, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ
|04.02.2022 10:00
|04.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Заслонова пров., 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-72, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Олександра Горського пров., 1-9, 11-12, 12А, 13-16, 18-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-77, 79-103, 105, 107, 109, 111
|Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2022 10:37
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Садова, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 83-87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 149, 155
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2022 10:37
|04.02.2022 17:00
|Відключення боржників
|04.02.2022
|Куколівка, Берегова, 2-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 56
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ
|04.02.2022 10:58
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 23, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2, 5, 7
Костянтинівка, Центральна, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-129 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Голуба, 12, 15, 17-18, 20, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-572 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Гагаріна, 2, 4-9, 13-14, 17-18, 23, 25, 30, 32
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-72 6/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Приютівка, Береговий пров., 1-3, 3а, 4, 6-10
Приютівка, Спортивний пров., 1-7
Приютівка, Центральна, 5, 7, 9, 11, 13, 14а, 14в, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ->Ф2
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Садова, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 149а, 151, 153
Нова Прага, Соборна, 65, 65а, 65г
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-128 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф2
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 88
Олександрія, Таврійська, 24, 26, 28-30, 30А, 31-33, 33К2, 34-36, 37А, 38, 40-41, 43-48, 48а, 49-50, 52, 54, 56
Олександрія, Українська, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
|Л611 6 кВ->ЗТП-1101 6/0.4 кВ->Ф13
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Мічуріна пров., 1-6
Олександрія, пр.Соборний, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф21
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Набережна, 44
Олександрія, Українська, 37
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф18
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 86
Олександрія, Анатолія Кохана, 3, 5, 5а, 5Б, 7, 18, 22, 24, 26, 28
Олександрія, Зелений пров., 13
Олександрія, Інгулецька, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Олександрія, Набережна, 1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46
Олександрія, Родини Пищевича пров., 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, Таврійська, 22, 42К1, 42К2, 42К3, 42К4, 42К5, 42К6, 42К7, 42К8
Олександрія, Українська, 6а, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф19
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Анатолія Кохана, 20
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1104 10 кВ->КТП-73 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-77 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, Весняна, 2, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 20, 23, 25, 29-31, 33-40, 43, 45-46, 48-50, 54-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 84
Головківка, Озерна, 1, 5-6, 8, 13, 15-16, 19, 23-25, 27, 30-36, 38-39
|Л1103 10 кВ->КТП-77 10/0.4 кВ->Ф1
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, Весняна, 2, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 20, 23, 25, 29-31, 33-40, 43, 45-46, 48-50, 54-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 84
|Л1103 10 кВ->КТП-77 10/0.4 кВ->Ф2
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, Озерна, 1, 5-6, 8, 13, 15-16, 19, 23-25, 27, 30-36, 38-39
|ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-81 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Головківка, 8 Марта, 7, 11, 13
Головківка, Дружби, 5, 7, 9-11, 13, 15-16, 18-20, 25-31, 33-34, 36-39, 41, 43, 45, 47-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 71
Головківка, Миру, 1-2, 8, 10, 13-15, 17-20, 23, 25, 29-31, 32а, 34а, 36, 40, 40а, 42, 44-45, 48
Головківка, Партизанська, 1, 7, 9, 11, 14-17, 20-22, 24, 30
Головківка, Сонячна, 7, 11, 13, 15, 17, 19
Головківка, Суворова, 2-3, 7, 17, 21-25, 27, 35
|Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання нового споживача
|01.02.2022
|Звенигородка, Садова, 33, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1404 2Т 10/0.4 кВ
|07.02.2022 10:00
|07.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|21.01.2022
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1404 1Т 10/0.4 кВ
|07.02.2022 10:00
|07.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|21.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 140, 140а, 142, 144, 146
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 2Т 6/0.4 кВ
|07.02.2022 10:00
|07.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Миколи Зерваницького, 1
Олександрія, Михайла Грушевського, 43, 45, 47
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ
|07.02.2022 10:00
|07.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Верхній пров., 1-17, 19
Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Весняний пров., 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-87, 89-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, Можайського пров., 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Нижній пров., 1, 3-20
Олександрія, Середній пров., 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 2Т 6/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Івана Чиркіна, 16
Олександрія, пр.Соборний, 28К2, 28К3
Олександрія, Шевченка, 61, 61А, 63, 65
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 1Т 6/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1097 10/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Залізнична, 50, 52-54, 56-59, 61-63, 63А, 64-71, 71А, 72-76, 78-82, 84
Олександрія, Запорізька, 44, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
Олександрія, Краснодонців пров., 6-17, 19
Олександрія, Михайла Гризана пров., 2-3, 5-6, 8-17, 20
Олександрія, Пушкіна, 99, 101, 103, 105-113, 115-136
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Зої Космодем’янської, 1, 1А, 2а, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Олександрія, Новопетрівський пров., 3, 7
Олександрія, Новопразьке шосе, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Олександрія, Промислова, 1, 3-19, 19А, 20-22, 24-25, 25А, 27-28, 30, 32-34, 34А, 35-60, 62
Олександрія, Селищна, 1-17, 19, 21-26, 28, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Тихомирова, 15, 24-33, 33А, 34-36, 38-42, 42А, 43-60
Олександрія, Філатова, 1-3, 3А, 4-14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21-28, 30, 32.
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 15:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|02.02.2022
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, Ольги Березняк пров., 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Суворова пров., 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24-25, 25А, 26-29, 31-33, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1163 10/0.4 кВ
|08.02.2022 13:00
|08.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 27
Олександрія, Сидоренка, 2
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|Л615 6 кВ->ЗТП-1087 6/0.4 кВ->Ф2
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|24.01.2022
|Олександрія, Анатолія Кохана, 2, 4, 6, 6А, 8
Олександрія, Берегова, 11
Олександрія, Григорія Усика, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24-27, 31, 33
Олександрія, Перспективна, 1-3, 5-6
Олександрія, Святомиколаївська, 46
Олександрія, Таврійська, 16, 18, 20
Олександрія, Шевченка, 90, 93-99, 101-108, 110-117, 122, 124, 126, 128, 130
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1405 10/0.4 кВ
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 89, 91, 93
|Л611 6 кВ->ЗТП-1099 6/0.4 кВ->Ф18
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Герцена пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Максима Бендерова, 15, 15А, 17, 19, 21-28, 28А, 29-38, 38А, 39, 41, 43
Олександрія, Осипенка, 44
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф21
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Олександрія, Набережна, 44
Олександрія, Українська, 37
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л56 10 кВ
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 15:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л50 10 кВ
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|25.01.2022
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф4
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 15:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|02.02.2022
|Олександрія, Бойківська, 32, 34, 36-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Ольги Березняк пров., 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Франка, 132
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л1 10 кВ->ЗТП-1414 10/0.4 кВ
|09.02.2022 13:00
|09.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Григорія Сокальського, 32А
Олександрія, Захисників України, 40
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