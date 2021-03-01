Де не буде світла в Олександрії та районі у першій половині березня

У першій половині березня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення, повідомляє “Голос Громади”.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами та часом:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-276 10/0.4 кВ
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-295 10/0.4 кВ
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Косівка, Миру, 68, 71, 73-75, 90, 96, 108
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-238 10/0.4 кВ
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Косівка, Дружня, 2, 4-11, 13-15, 17-19, 23
Косівка, Млинова, 7-8, 14, 20, 23, 25, 29, 32, 34, 36-38, 43-44
Косівка, Покровська, 1-2, 4-6, 15, 18, 23, 27-28, 30-31, 39, 41
|Л182 10 кВ->КТП-291 10/0.4 кВ->Ф1
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
|Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ->Ф1
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 83а, 89, 91-98, 100-104, 108, 110, 112
Червона Кам’янка, Козацька, 20-22, 25, 27-29, 31-32, 34-35, 38, 40, 42, 44, 46
Червона Кам’янка, Тараненка, 3, 5
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф1
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Ялинівка, Гвоздьова, 12, 26, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67, 69, 71, 75, 77, 85, 87, 105
Ялинівка, Зелена, 9
|Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф2
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Гоголя, 45А, 47, 47А, 49, 51-60, 62
Олександрія, пров.Віктора Голуба, 3, 5, 7, 9
Олександрія, пров.Кармелюка, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95-98, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 186
Олександрія, Хасанська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83-94, 94А, 96-102
Олександрія, Холодноярська, 113-115, 126, 132
Олександрія, Чонгарська, 138, 140, 149
Олександрія, Юрія Карлюка, 6, 8, 10, 12, 14
|Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф3
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Гоголя, 46, 50
Олександрія, Холодноярська, 91, 93, 95, 97, 99, 101-112, 116-125, 127-131, 134, 136, 138, 140
Олександрія, Чонгарська, 118, 120, 122, 124-137, 139, 141-147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163А
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л175 10 кВ->КТП-287 10/0.4 кВ->Ф1
|01.03.2021 08:00
|01.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|26.02.2021
|Добронадіївка, Квіткова, 1-2, 2а, 3-20
Добронадіївка, Центральна, 22
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л-255 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ
|01.03.2021 09:00
|01.03.2021 13:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Гоголя, 45А, 46-47, 47А, 49-60, 62
Олександрія, пров.Віктора Голуба, 3, 5, 7, 9
Олександрія, пров.Кармелюка, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95-98, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 186
Олександрія, Степова, 41, 49, 61, 71, 73, 87, 89, 92, 94-96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 142
Олександрія, Хасанська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83-94, 94А, 96-102
Олександрія, Холодноярська, 91, 93, 95, 97, 99, 101-132, 134, 136, 138, 140
Олександрія, Чонгарська, 118, 120, 122, 124-147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163А
Олександрія, Юрія Карлюка, 6-8, 10, 12, 14
|Л612 6 кВ->КТП-1090 6/0.4 кВ->Ф1
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 223А, 225, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245Б, 247, 247А, 249, 251, 253, 253А, 255, 257, 259, 259А, 261, 261А, 263, 265, 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 284, 286, 288, 288А, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 324А, 326, 328, 330, 332, 334
Олександрія, Вільхова, 9, 15
Олександрія, Комарова, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3-4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, Лейтенанта Шмідта, 2, 4
Олександрія, пров.Брюллова, 31А
Олександрія, Радищева, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15-17, 21
Олександрія, Сосюри, 33, 35, 38, 43
Олександрія, Трапезонська, 1-16, 18
|Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ->Ф2
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Ялинівка, Гвоздьова, 103
Ялинівка, Зелена, 8, 21, 31
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 29
|Л1104 10 кВ->КТП-73 10/0.4 кВ->Ф1
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ->Ф2
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 68
Червона Кам’янка, Л. Українки, 4
Червона Кам’янка, Церковна, 1-2, 4-9, 11-13, 15, 17-18, 20-23, 25-29, 31-41
|Л761 35 кВ->ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 66а, 67-68, 70-71, 73-74, 78-81, 83, 85-86, 88-92, 94-99, 101-105, 109-110, 112-113, 117, 117а, 119, 121, 127, 131, 133, 141, 151, 155
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Квіткова, 1, 1а, 2-3, 3а, 5-8
Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Клубний пров., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Козацька, 12, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-93, 96-98, 99а, 100-101, 101а, 102-103, 103б, 104-109, 113а, 114-118, 121-128
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Протопопівка, Лугова вул., 1, 3, 5, 14
Протопопівка, Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а
Протопопівка, Матросова, 6-7, 19, 24, 28, 31, 48, 48А, 50, 52, 60, 62, 64, 64А, 72, 72А
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, Нагорна, 1-5, 9, 9а, 10-19, 21, 23-24, 24а, 25-27, 30-31, 32а, 33-37, 39, 41а, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 83, 83а, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
Протопопівка, Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 19, 21, 24, 26-27, 29
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Сонячна, 9, 13
Протопопівка, Степова, 2-4, 6-7
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 78-80, 82-86, 86а, 87-92, 94-96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146
Протопопівка, Чапаєва, 2-3, 5, 12-14, 22
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
|Л45 10 кВ->КТП-1038 10/0.4 кВ->Ф6
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|24.02.2021
|Олександрія, Заводська, 2а
Олександрія, Пилипа Гриценка, 82А
Олександрія, пров.Бориса Йогансона, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Кіндрата Рожнова, 1, 1А, 2-20, 22-24, 26, 30, 32
Олександрія, пров.Кропивницького, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф3
|02.03.2021 08:00
|02.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Львівська, 29
Олександрія, Свободи, 1-34, 36, 38-39, 41, 43, 45
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф3
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Львівська, 29
Олександрія, Свободи, 1-34, 36, 38-39, 41, 43, 45
|ПС Добронадиевка 1Т 35/10 кВ->Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 56, 58-62
Добронадіївка, Привокзальна, 2-8, 11, 13-23, 25-28, 30-31, 35-39, 41-43, 45, 48-49
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л175 10 кВ->КТП-88 10/0.4 кВ
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Добронадіївка, Молодіжна, 1-11
Добронадіївка, Рубіжна, 3
Добронадіївка, Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17
Добронадіївка, Центральна, 21, 24
Добронадіївка, Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15
Добронадіївка, Шкільна, 1, 12-23
Добронадіївка, Шкільний пров., 2, 6, 16
|Л619 6 кВ->ЗТП-1084 6/0.4 кВ->Ф11
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|19.02.2021
|Олександрія, Братська, 96, 98, 100, 102, 111, 117, 119
Олександрія, Гагаріна, 8, 12, 19-25, 25А, 27-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Козацька, 68, 70
Олександрія, пров.Никифора Луценка, 2-7
Олександрія, пров.Станіслава Лазаревича, 1, 4-9, 9А, 10-18, 22, 24
Олександрія, Титова, 6, 8, 10
Олександрія, Шахтарська, 17
|Л1104 10 кВ->КТП-73 10/0.4 кВ->Ф2
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Л164 10 кВ->КТП-352 10/0.4 кВ->Ф1
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Діброви, Вишнева, 6, 6А, 7, 14, 16, 28
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л175 10 кВ->КТП-288 10/0.4 кВ
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Добронадіївка, Квіткова, 16А, 21, 21а, 23, 25-27
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л612 6 кВ->КТП-1090 6/0.4 кВ->Ф3
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Макаренка, 2-5, 7, 9, 9А, 9Б, 10-11, 13, 15, 15А, 17, 23, 25
Олександрія, Свободи, 40, 42, 44, 46-54, 55А, 56-90
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф2
|03.03.2021 08:00
|03.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Львівська, 1-26, 28, 30-35, 35А, 36-48, 50, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82
|ПС Угольная 1Т 150/35/6 кВ->Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ
|03.03.2021 09:00
|03.03.2021 13:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Львівська, 1-26, 28-35, 35А, 36-48, 50, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Олександрія, Свободи, 1-39, 41, 43, 45
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|04.03.2021 08:00
|04.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л612 6 кВ->КТП-1090 6/0.4 кВ->Ф6
|04.03.2021 08:00
|04.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Вишнева, 63
Олександрія, Горіхова, 37
Олександрія, Космічна, 72, 78, 85
Олександрія, Курчатова, 1, 1А, 2, 2А, 3-6, 6А, 7, 8А, 9-12, 14, 16, 20, 22
Олександрія, Макаренка, 1
Олександрія, Нестерова, 1-3, 5-11, 11А, 15, 17, 19
Олександрія, Трапезонська, 17, 19, 21-23, 23А, 24-32, 34, 36
|Л113 10 кВ->КТП-383 10/0.4 кВ->Ф2
|04.03.2021 08:00
|04.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Нова Прага, Миру, 78а, 79а, 81а, 82а, 83-85, 87-88, 90, 90а, 91-92, 92а, 93-96, 96а, 97-100, 101а, 102-103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117
|Л164 10 кВ->КТП-352 10/0.4 кВ->Ф1
|04.03.2021 08:00
|04.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Діброви, Вишнева, 6, 6А, 7, 14, 16, 28
|Л611 6 кВ->ЗТП-1150 6/0.4 кВ->Ф3
|04.03.2021 08:00
|04.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|19.02.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 151, 153, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190
Олександрія, Некрасова, 2а
|Л615 35 кВ->ПС Сахзавод 1Т 35/6 кВ->Л602 6 кВ
|04.03.2021 08:00
|04.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Войнівка, Абрикосова, 306
Войнівка, Войнівське шосе, 12
Войнівка, Дачний кооп ~Жовтень~, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А, 16, 18, 20, 334
Войнівка, Клубнічна, 263
Войнівка, Тениста (СТ Жовтень), 14
Войнівка, Уютна, 355
Войнівка, Фруктова (СТ Жовтень), 23, 30-31
Олександрія, Фруктова (СТ Жовтень), 21
Приютівка, Войнівське шосе, 1а, 2, 2а, 3
|Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ
|04.03.2021 09:00
|04.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Долинське, Горобця, 12-15, 17-19, 21, 22а, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 39а
Попельнасте, Зоряна, 4-5, 7-12, 14-15, 17-18, 18А
Попельнасте, Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
Попельнасте, Набережна, 1-4, 6-7
Попельнасте, Перемоги, 1, 3-4, 6, 9, 11-14, 16-17, 17а, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-29, 32-39, 41-44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 78, 82-83
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1002 6/0.4 кВ
|04.03.2021 09:00
|04.03.2021 14:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1004 6/0.4 кВ
|04.03.2021 13:00
|04.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Бульварна, 1, 3, 9, 11
Олександрія, Першотравнева, 6, 8, 10, 21
Олександрія, Шевченка, 73
|Л612 6 кВ->КТП-1090 6/0.4 кВ->Ф2
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Лейтенанта Шмідта, 1, 3, 5, 5А, 6-21, 23-24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 36, 37А, 38, 40, 42
Олександрія, Радищева, 27
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф2
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Олександрія, Львівська, 1-26, 28, 30-35, 35А, 36-48, 50, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82
|Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ->Ф1
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 83а, 89, 91-98, 100-104, 108, 110, 112
Червона Кам’янка, Козацька, 20-22, 25, 27-29, 31-32, 34-35, 38, 40, 42, 44, 46
Червона Кам’янка, Тараненка, 3, 5
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф1
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л113 10 кВ->КТП-383 10/0.4 кВ->Ф3
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 16:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Нова Прага, Срібний Яр, 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-111 10/0.4 кВ
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-192 10/0.4 кВ
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Ялинівка, Берегова, 1, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37
Ялинівка, Гагаріна, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Ялинівка, Гвоздьова, 12, 26, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67, 69, 71, 75, 77, 85, 87, 103, 105
Ялинівка, Зелена, 8-9, 21, 31
Ялинівка, Хутірна, 1, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 29
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-444 10/0.4 кВ
|05.03.2021 08:00
|05.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Ялинівка, Гвоздьова, 1, 3а, 4-5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39
Ялинівка, Зелена, 5, 10, 10А, 13, 19, 27
|Л1220 6 кВ->ЗТП-1219 6/0.4 кВ->Ф8
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Олександрійське, Дружби, 27, 29, 31, 31А, 32-48, 50, 52, 54, 56, 58
Олександрійське, Кургана, 14, 16-23, 25
Олександрійське, Курганська, 1-10
Олександрійське, Павла Кравченка, 69, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 1001, 100А, 100Б, 102, 102А, 102Б, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
Олександрійське, пров.Будівельників, 13-14, 16-22
Олександрійське, пров.Виноградний, 16, 18-27, 30-37, 39
Олександрійське, Червона, 2, 4
|Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ->Ф2
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, пров.Молодіжний, 2А
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
|Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ->Ф1
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 83а, 89, 91-98, 100-104, 108, 110, 112
Червона Кам’янка, Козацька, 20-22, 25, 27-29, 31-32, 34-35, 38, 40, 42, 44, 46
Червона Кам’янка, Тараненка, 3, 5
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л175 10 кВ->КТП-365 10/0.4 кВ
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|ПС Добронадиевка 1Т 35/10 кВ->Л171 10 кВ->КТП-279 10/0.4 кВ
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Добронадіївка, Польова, 1-12, 14-18, 21-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-43, 46-51, 54-62
|ПС Добронадиевка 1Т 35/10 кВ->Л171 10 кВ->КТП-294 10/0.4 кВ
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 56, 58-62
Добронадіївка, Привокзальна, 2-8, 11, 13-23, 25-28, 30-31, 35-39, 41-43, 45, 48-49
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-313 10/0.4 кВ
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ Л-1
|24.02.2021
|Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ->Ф2
|09.03.2021 08:00
|09.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|01.03.2021
|Мар’ївка, Лісна, 1-4, 4А, 5-8, 8а
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->ЗТП-1021 6/0.4 кВ
|09.03.2021 09:00
|09.03.2021 14:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 47
Олександрія, пл.Покровська, 6А, 12а, 14а
Олександрія, пр.Соборний, 3
Олександрія, Студентська, 45
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ
|09.03.2021 13:00
|09.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Артилерістів, 3-17, 19
Олександрія, Козацька, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-81, 83, 85
Олександрія, Лесі Українки, 1-3
Олександрія, Східна, 1, 1б, 3-7, 8а, 9-42, 42А, 43-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79
Олександрія, Титова, 1, 3, 5, 7
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-326 10/0.4 кВ
|10.03.2021 08:00
|10.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Іванівка, Гагаріна, 2, 4-5, 7, 9, 11, 18-19, 23, 29
Іванівка, Польова, 1-5, 7-8, 10-18, 20, 22, 26-28, 30-31, 33-35, 41, 47-49
Іванівка, Суворова, 1, 4-11, 19
|Л182 10 кВ->КТП-291 10/0.4 кВ->Ф1
|10.03.2021 08:00
|10.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф2
|10.03.2021 08:00
|10.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|01.03.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л614 6 кВ->ЗТП-1103 6/0.4 кВ
|10.03.2021 09:00
|10.03.2021 14:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ
|10.03.2021 09:00
|10.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|19.02.2021
|Долинське, Горобця, 12-15, 17-19, 21, 22а, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 39а
Попельнасте, Зоряна, 4-5, 7-12, 14-15, 17-18, 18А
Попельнасте, Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
Попельнасте, Набережна, 1-4, 6-7
Попельнасте, Перемоги, 1, 3-4, 6, 9, 11-14, 16-17, 17а, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-29, 32-39, 41-44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 78, 82-83
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л618Р 6 кВ->ЗТП-1109 6/0.4 кВ
|10.03.2021 13:00
|10.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ->Ф3
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2-3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
|Л1220 6 кВ->ЗТП-1219 6/0.4 кВ->Ф8
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.02.2021
|Олександрійське, Дружби, 27, 29, 31, 31А, 32-48, 50, 52, 54, 56, 58
Олександрійське, Кургана, 14, 16-23, 25
Олександрійське, Курганська, 1-10
Олександрійське, Павла Кравченка, 69, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 1001, 100А, 100Б, 102, 102А, 102Б, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
Олександрійське, пров.Будівельників, 13-14, 16-22
Олександрійське, пров.Виноградний, 16, 18-27, 30-37, 39
Олександрійське, Червона, 2, 4
|Л132 10 кВ->КТП-43 10/0.4 кВ->Ф1
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Червона Кам’янка, Польова, 1, 3, 6-13, 16-17, 19-21, 23, 25, 27, 32, 35
|Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ->Ф3
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Червона Кам’янка, Л. Українки, 1-3, 5-6, 7а, 8, 10-16, 18-22, 25-26, 28
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л174 10 кВ->КТП-216 10/0.4 кВ
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Зелений Барвінок, Весела, 1-13, 15-18, 21-22, 26, 28-32, 34-35
Зелений Барвінок, Залізнича, 1, 4, 6-8, 10, 12-15, 15а, 16, 18-21, 23, 25-29, 35-37, 39
Зелений Барвінок, Комарова, 2, 6-7
Зелений Барвінок, невідома, 31
Зелений Барвінок, Товариська, 3, 10
Медове, Весела, 7
Медове, Садова, 12
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 1, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л174 10 кВ->КТП-217 10/0.4 кВ
|12.03.2021 08:00
|12.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Катеринівка, Нагорна, 1
Катеринівка, Прохладна, 7, 7А, 9, 9А, 10А, 17, 24, 27
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1111 1Т 10/0.4 кВ
|12.03.2021 09:00
|12.03.2021 15:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Садова, 41
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1111 2Т 10/0.4 кВ
|12.03.2021 09:00
|12.03.2021 15:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 33, 35
Олександрія, Садова, 39, 43, 58, 64
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-492 10/0.4 кВ
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Недогарки, Шевченко, 1, 3-7, 10-27, 29-37, 39-46, 48-59
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-154 10/0.4 кВ
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Недогарки, Степова, 1, 3-6, 8, 12-17, 19, 21, 23а, 25, 27
Недогарки, Центральна, 2, 4-16, 20, 24, 29-31, 33-39, 41, 43-50, 50а, 51-60, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 80, 82
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-155 10/0.4 кВ
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Недогарки, Садова, 1-5, 7-16, 18-21, 23-33, 35-36, 38-49, 51-52, 54-56, 58-63, 65-69, 71-76, 80, 82
|Л615 6 кВ->ЗТП-1098 2Т 6/0.4 кВ->Ф11
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Олександрія, Григорія Усика, 35
Олександрія, Святомиколаївська, 13-16, 18А, 22-24, 24А, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 48
Олександрія, Таврійська, 12
|Л181 10 кВ->КТП-565 10/0.4 кВ->Ф1
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
|Л131 10 кВ->КТП-187 10/0.4 кВ->Ф2
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 68
Червона Кам’янка, Л. Українки, 4
Червона Кам’янка, Церковна, 1-2, 4-9, 11-13, 15, 17-18, 20-23, 25-29, 31-40, 42
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф1
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|25.02.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3
|24.02.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
|Л115 10 кВ->КТП-63 10/0.4 кВ->Ф2
|15.03.2021 08:00
|15.03.2021 18:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|01.03.2021
|Квітневе, Зелена, 1А, 11, 14А, 17-18, 39, 44, 44А, 55-56, 66-68
Квітневе, Миру, 13
Квітневе, пров.Миру, 18
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1174 1Т 10/0.4 кВ
|15.03.2021 09:00
|15.03.2021 15:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 143 корп.3, 143 корп.4, 143 корп.5, 143А, 149, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 196
Олександрія, Айвазовського, 16, 18, 22, 24, 26, 26А, 28, 28А
Олександрія, Міліцейська, 1А
Олександрія, Таврійська, 102, 102Б, 102В, 104, 106, 1071-1072, 108 корп.1, 108 корп.2, 109-111, 113, 115, 117, 119
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1174 2Т 10/0.4 кВ
|15.03.2021 09:00
|15.03.2021 15:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 143 корп.1, 143 корп.2, 147
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1213 6/0.4 кВ
|15.03.2021 13:00
|15.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-6кВ Л-1150
|22.02.2021
|Олександрійське, Дружби, 21-26, 28, 29А, 30, 33А, 35А, 37А, 39А
Олександрійське, Кірпічний, 1-15
Олександрійське, Кургана, 1-3, 5-13, 15
Олександрійське, Миру, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Олександрійське, пров.Будівельників, 2-12
Олександрійське, пров.Виноградний, 1-17
Олександрійське, пров.Шкільний, 1, 2А, 3-10, 12
Олександрійське, Шкільна, 1-12, 14
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ
|15.03.2021 13:00
|15.03.2021 17:00
|Плановий ремонт
|22.02.2021
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
Олександрійське, Чкалова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-20, 22-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49