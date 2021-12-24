Графік роботи сервісних центрів МВС Кіровоградщини на різдвяні свята

Сервісні центри МВС Кіровоградщини працюватимуть за святковим графіком.

24 грудня територіальні сервісні центри МВС працюватимуть з 09:00 до 17:00

25, 26 та 27 грудня – вихідні.

28, 29, 30 грудня працюватиме з 09:00 до 18:00

31 грудня – до 17:00

1, 2, 3 січня – вихідні

4 та 5 січня працюватимуть з 09:00 до 18:00

6 січня – до 17:00.

На Різдво, 7 січня, сервісні центри МВС відпочиватимуть, проте, вже 8 січня працюватимуть з 09:00 до 16:45

9 та 10 січня працівники територіальних сервісних центрів МВС відпочиватимуть

З 11 січня працюватимуть у звичному режимі.

Якщо ж ви запланували відвідати регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Кіровоградській області у передсвяткові дні, то зважте, що графік роботи також змінений.

24 грудня, у переддень католицького Різдва, регіональний сервісний центр ГСЦ МВС працюватиме до 15:45

25, 26 та 27 грудня – вихідні.

28, 29, 30 грудня держустанова працюватиме у звичному режимі

31 грудня РСЦ ГСЦ МВС працюватиме до 15:45

1, 2 та 3 січня – вихідні

4, 5 січня регіональний сервісний центр ГСЦ МВС Рівненщини працюватиме з 9 ранку до 18 вечора

6 січня – до17:00

7, 8, 9, січня – вихідні

10 січня – робота у звичному режимі.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.