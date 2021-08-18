Графік роботи сервісних центрів МВС на День Незалежності України

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На День Незалежності України графік роботи територіальних сервісних центрів МВС Кіровоградщини дещо змінений.  Аби уникнути прикрих несподіванок , зверніть увагу, що  22, 23 та  24 серпня — вихідні дні.

З 25 серпня усі сервісні центри  ГСЦ МВС в Кіровоградській області працюватимуть у звичному режимі.

Якщо ж ви бажаєте відвідати регіональний сервісний центр  ГСЦ МВС в Кіровоградській області, то зважте, що  21, 22, 23, та 24 серпня будуть вихідні, а от 25 та 26 серпня робочий день з 09:00 до 18:00, 27 серпня – до 16:45.  Зауважимо, що у регіональному сервісному центрі МВС субота, 28 серпня, робочий день. Працюватимемо з 9 ранку і  до 17 вечора. Традиційно неділя, 29 серпня,  вихідний, а з 30 серпня працюємо у звичному режимі.

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Завчасно плануйте свій візит до сервісних центрів МВС.

Надання послуг здійснюється за попереднім особистим записом:

  • ТСЦ МВС № 3541, №3542, №3545  через функціонал на сайті «Запис в електронну чергу» або у терміналі в приміщенні ТСЦ МВС (у ті сервісні центри МВС, де його оновлено);

за номерами телефонів регіональних або територіальних сервісних центрів МВС, де електронна черга ще не запроваджена:

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ТСЦ МВС № 3543 (05257) 3-45-72; (093) 413-57-15

ТСЦ МВС №3544  (05258) 5-21-87; (05258) 5-24-88

  • або за номером телефону РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області (0522) 32-13-81

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