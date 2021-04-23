Графік роботи сервісних центрів МВС в Кіровоградській області на травневі свята

На травневі свята сервісні центр МВС будуть працювати за наступним графіком:

Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС

30 квітня 09:00 – 15:45

1, 2, 3, 4 травня вихідні дні

5, 6 травня 09:00 – 18:00

7 травня 09:00 – 16:45

8, 9, 10 травня вихідні дні

З травня робота у звичайному режимі

Територіальні сервісні центри МВС

30 квітня 09:00 – 17:00

1, 2, 3, 4 травня вихідні дні

5, 6, 7 травня 09:00 – 18:00

8 травня 09:00 – 15:45

9, 10, 11 травня вихідні дні

З 12 травня робота у звичайному режимі

Нагадуємо, що ми надаємо послуги:

через функціонал на сайті «Запис в електронну чергу»

https://equeue.hsc.gov.ua/#/login (у ті сервісні центри МВС, де його оновлено)

за номерами телефонів територіальних сервісних центрів та регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, де електронна черга ще не запроваджена http://hsc.gov.ua/kontakti/

