Графік роботи сервісних центрів РСЦ ГСЦ МВС Кіровоградщини на День Конституції

Зовсім скоро День народження нашої Конституції. Тому сервісні центри МВС Кіровоградщини працюватимуть за святковим графіком.

Аби уникнути прикрих несподіванок, зверніть увагу, що 27 червня сервісні центри МВС працюватимуть за скороченим графіком: з 9 ранку і до 15:45. А от 28, 29 та 30 червня у територіальних сервісних центрах МВС вихідний. Працюватимуть у звичному режимі сервісні центри МВС з 1 липня.

Що стосується Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області, то 27, 28 та 29 червня будуть вихідними днями, а з 30 червня — робота у звичному режимі. Завчасно плануйте свій візит до сервісних центрів МВС.

Нагадуємо, що сервісні центри МВС надають послуги лише за попереднім записом:

— через функціонал «Запис в електронну чергу» https://equeue.hsc.gov.ua/#/login до територіальних сервісних центрів РСЦ ГСЦ МВС № 3541 м. Кропивницький, № 3542 м. Олександрія;

— та за номером телефону Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області (0522) 32 13 81 (для запису до сервісних центрів МВС: №3543 м. Бобринець, №3544 м. Мала Виска, №3545 м. Благовіщенське, де електронна черга ще не запроваджена).