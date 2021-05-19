Графік спортивних заходів, які організують до Дня народження Олександрії

У День міста в Олександрії відбудуться спортивні заходи, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міськраду.

Заходи відбудуться напередодні та у День міста за наступним планом:

29 травня:

– змагання зі стрітболу 3Х3, 10.00-13.00 год., (майданчик коледжу культури, вул. Тельмана, 12);

– змагання з міні-футболу, 10.00-13.00 год., (майданчик Олександрійського колегіуму, вул. 6-го грудня, 91);

– змагання з шахів, 10.00-13.00 год., (шаховий майданчик на площі Соборній);

– показовий виступ та майстер-клас із силових вправ спортивного клубу «Сильна Олександрійщина» 10.00-12.00 год., (спортивний майданчик НВК «ЗНЗ №9», пр.Соборний,82);

– майстер-клас з бадмінтону 10.00-12.00 год., (спортивний майданчик НВК «ЗНЗ №9», пр.Соборний,82);

– майстер-клас з великого тенісу, 12.00-14.00 год., (спортивний майданчик НВК «ЗНЗ №9», пр.Соборний,82).

30 травня:

– велопробіг від магазину XL по проспекту Соборному до пл. Соборної, початок велопробігу о 09.30год.

При бажанні прийняти участь можна зателефонувати за телефонами довідки: (05235)72654; (066)9627229; (067)8168290