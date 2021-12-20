Графік відключень світла в Олександрії та районі на кінець грудня

У третій декаді грудня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Дата оприлюднення на сайті
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф4
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Братів Петріченко, 29, 31, 33, 35, 37-40, 43-45, 45А, 47-52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68
Звенигородка, Центральна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Звенигородка, Шевченко, 24, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 4
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1154А 6/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->ЗТП-1032 1Т 6/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-128 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-129 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Костянтинівка, Голуба, 12, 15, 17-18, 20, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 23, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2, 5, 7
Костянтинівка, Центральна, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
|Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-458 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25
Попельнасте, Тиха, 2а
Попельнасте, Шевченка, 41-45, 50, 54, 99
|Л1103 10 кВ->КТП-556 10/0.4 кВ->Ф2
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Головківка, Українська, 3-4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26
Головківка, Центральна, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 270, 272а, 276, 278, 280, 296, 300, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 405, 409, 411, 415, 421, 423, 431, 435, 437, 439, 443, 447, 451
|Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Глибоке, Баранова, 3, 5, 9-10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-67 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, Горького, 79, 91, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 174, 178, 180, 188, 198
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-19, 21-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|07.12.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф3
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 221, 223, 225, 227, 231, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 352А, 354, 356, 358, 360А, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380
|Л628 6 кВ->ЗТП-1020 6/0.4 кВ->Ф3
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Відключення боржників
|19.12.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6, 8, 10
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17К1, 18-29, 31-48, 50
Олександрія, Вище-Празька, 1-2, 4, 6
Олександрія, Знам’янська, 1-2, 4, 6
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Олександрія, Ломоносова пров., 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, Олексія Скічка, 2-5, 7-27, 27А, 28-33, 35, 37-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
Олександрія, Цеглянокаменярський пров., 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Відключення боржників
|19.12.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 40, 42, 45-49
Олександрія, Олександрійська, 1-19
Олександрія, Олени Журливої пров., 1-14, 16, 18
Олександрія, Ярочинська, 13, 15, 17, 24, 26, 28
|Л612Р 6 кВ->ЗТП-1393 6/0.4 кВ->Ф9
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Відключення боржників
|19.12.2021
|Мартоіванівка, Горонович, 23-27, 27А, 28-29, 31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Мартоіванівка, Конєва, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21
Мартоіванівка, Самохвалова, 2, 4, 6-16, 18, 20-21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Самофалова, 26
|Л164 10 кВ->КТП-518 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.12.2021
|Косівка, Діброви, 1-6, 8, 8а, 9-13, 15, 17-22, 25, 27-28, 29а, 31-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 58а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80
|Л612Р 6 кВ->КТП-1318 6/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Відключення боржників
|19.12.2021
|Мартоіванівка, Новоселів, 1, 3, 5, 7, 13, 17, 23а, 31
Мартоіванівка, Самохвалова, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-92, 94-95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121
Мартоіванівка, Степова, 3-8, 8А, 9-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40
Мартоіванівка, Шкільний пров., 1-6, 8, 10-12, 14
|Л6111 6 кВ->ЗТП-1060 6/0.4 кВ->Ф8
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Відключення боржників
|19.12.2021
|Олександрія, Кримський пров., 1-12, 14-15, 17-24, 26, 28
Олександрія, Маршала Ворошилова пров., 18, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, пл.Покровська, 9, 55, 57, 73, 75, 77, 79
Олександрія, Челюскінців пров., 1-2, 4-14, 16, 18, 20
|Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|20.12.2021
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 16
Веселе, Садова, 5а, 7, 71, 27-33
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ
|20.12.2021 09:47
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|03.12.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-26, 28-49, 51-56, 58
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25А, 25К1, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Знам’янська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Знам’янський пров., 79
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Нагорна, 143, 145
Олександрія, Нагорний пров., 2
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1100 6/0.4 кВ
|20.12.2021 13:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Артилерістів, 1-2
Олександрія, Григорія Сокальського, 68, 70, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91
Олександрія, Григорія Усика, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104
Олександрія, Перспективна, 21, 23, 25, 46, 48, 50, 52
Олександрія, Петра Сагайдачного, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49
Олександрія, Садова, 2, 4-6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32
Олександрія, Софіївська, 64
Олександрія, Східна, 2
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-139 10/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Косівка, Лугова, 6-8, 13, 17, 19-20, 22-23, 26, 28, 32, 34-35, 38-39, 41-42, 44, 47, 49-52, 54-55, 60, 62, 63а, 66
Косівка, Шевченка, 8, 10, 14, 21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-140 10/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Косівка, Гагаріна, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Культури, 1, 3, 5-12, 14-15, 18, 20, 22-23, 25-26, 28, 30, 33, 35, 37, 39
Косівка, Млинова, 1-2, 4-5, 11а, 15а
Косівка, Молодіжна, 1-8, 10-11, 13, 15-16, 18-21, 23
Косівка, Нова, 23, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 6-8, 10-14, 16, 17а, 18, 20-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 30, 32, 34, 36, 56
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-68 10/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1170 1Т 6/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Григорія Сокальського, 42
Олександрія, Діброви, 56
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1170 2Т 6/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Аграрний пров., 1-2, 2А, 3-13, 15-21, 23, 25, 27, 32
Олександрія, Діброви, 60, 62, 64
|Л308 35 кВ->ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1, 1а, 2, 2б, 3-14, 16-19
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 71, 8, 8а, 9, 11-24, 27-34
Веселе, Чкалова, 1-14
Веселе, Шевченка, 1-7
Нова Прага, Виноградна, 5
Новоселівка, Виноградна, 1, 1а, 2, 3а, 4-11, 12а, 13, 13а, 13б, 14-16
Новоселівка, Залізнична, 1
Новоселівка, Зелена, 1, 1а, 1Б, 2-10, 10а, 11-22
Новоселівка, Квітнева, 1, 1а, 2-7, 7а, 8, 8а, 9, 11-20, 22-26, 26а, 27-38
Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Центральна, 1-4, 7-18, 20-22, 24
Новоселівка, Шкільна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-7
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-422 6/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Новоселівка, Залізнична, 1
Новоселівка, Зелена, 1, 1а, 1Б, 2-10, 10а, 11-22
Новоселівка, Квітнева, 1, 1а, 2-7, 7а, 8, 8а, 9, 11-20, 22-26, 26а, 27-38
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Шкільна, 1а
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-420 6/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Нова Прага, Виноградна, 5
Новоселівка, Виноградна, 1, 1а, 2, 3а, 4-11, 12а, 13, 13а, 13б, 14-16
Новоселівка, Миру, 6
Новоселівка, Центральна, 1-4, 7-18, 20-22, 24
|Л618Р 6 кВ->ЗТП-1013 6/0.4 кВ->Ф8
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Артилерістів, 18, 20-37, 39, 41
Олександрія, Григорія Сокальського, 93, 95, 95К2, 97, 105, 107, 109, 111
Олександрія, Лесі Українки, 4-5, 5А
Олександрія, Софіївська, 36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50, 52-56, 58, 60, 62
Олександрія, Ярмаркова, 60, 62
|Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ->Ф2
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Східна, 46
Олександрія, Титова, 1, 3, 5
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-69 10/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф1
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Гайове, Гагаріна, 1-7, 9-11, 13а, 14-17, 19-21, 42, 46, 54
Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 14, 19А, 24, 25А, 26-27
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ->Ф4
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->РП-6 1Т 10/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 15:00
|Плановий ремонт
|10.12.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 29, 31
Олександрія, Садова, 56А, 62
Олександрія, Сидоренка, 8
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->РП-6 2Т 10/0.4 кВ
|21.12.2021 09:00
|21.12.2021 15:00
|Плановий ремонт
|10.12.2021
|Олександрія, Сидоренка, 6
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1163 10/0.4 кВ
|21.12.2021 13:00
|21.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 27
Олександрія, Сидоренка, 2
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-1215 10/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрійське, 8-го Березня, 4
Олександрійське, Першотравнева, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16
Олександрійське, Промислова, 1-3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37
Олександрійське, Промисловий пров., 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, Трудових Резервів, 1-2, 2А, 3-4, 7
Олександрійське, Чарівна, 1, 1А, 2-5
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1537 6/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л112 10 кВ->КТП-576 10/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л112 10 кВ->КТП-22 10/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Коцюбинського, 1, 1а, 2-6
Нова Прага, Маяковського, 1-2, 2а, 3а, 4-5, 5а, 6-7, 7б, 8-10, 10а, 11-13, 15-23, 23а, 24-29, 29а, 30, 32
Нова Прага, Н.-Садова, 55а, 55б
Нова Прага, Садова, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-39, 41, 43, 45, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 81
Нова Прага, Торговий пров., 2а, 3-4, 4а, 5, 5а, 6-9, 11, 11а, 13а, 15
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-15 10/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Л151 10 кВ->КТП-160 10/0.4 кВ->Ф1
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрівка, Вишнева, 81-92, 94-96, 96а, 97
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-458 10/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25
Попельнасте, Тиха, 2а
Попельнасте, Шевченка, 41-45, 50, 54, 99
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ->КТП-177 10/0.4 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Л161 10 кВ->КТП-312 10/0.4 кВ->Ф1
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Протопопівка, Матросова, 6-7, 19, 28, 48, 48А, 50, 52, 60, 62, 64, 64А, 72А
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф2
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Гайове, Вишнева, 2-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 8, 12, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 52
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л-255 10 кВ->Л-99 10 кВ
|22.12.2021 09:00
|22.12.2021 15:00
|Плановий ремонт
|02.12.2021
|Олександрія, Зарічна, 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 26
Олександрія, Краснодонців пров., 1-5
Олександрія, Максима Бендерова, 88А, 90, 90А, 92, 94, 94А, 96, 96А, 97, 99, 101-107, 107А, 108, 108А, 108Б, 109, 113, 113А, 117, 119А, 119Б, 121, 121А, 123, 123А, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 135, 137, 137А, 139, 141, 143, 145, 147, 149А, 153, 153а, 153б, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175А, 177, 179, 181, 183, 189, 191, 197, 199, 203, 205, 207, 207А, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 233А, 235, 235А, 235Б, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 263, 265, 267, 267А, 269, 273, 277, 277А, 277Б, 279, 303
Олександрія, Надії, 11, 14, 16-17, 20, 36, 44, 46, 54, 58
Олександрія, Пантаївська, 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3-4, 7-13, 16-20, 20А, 20Б, 21, 24, 26, 28, 30, 36, 38
Олександрія, Транспортний пров., 26, 29-43, 45, 47, 51
|Л1220 6 кВ->РП-10 6/0.4 кВ->Ф9
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Олександрійське, Бєляєва, 1-38
Олександрійське, Дачна, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26
Олександрійське, Павла Кравченка, 10
Олександрійське, Ціолковського, 1-26, 28-31, 33, 35, 37
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-512 10/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-15, 17-36
|Л132 10 кВ->КТП-512 10/0.4 кВ->Ф1
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ульянівка, Степова, 1-7, 9-10, 10а, 11-15, 17-36
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-214 10/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Л618Р 6 кВ->ЗТП-1013 6/0.4 кВ->Ф8
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Артилерістів, 18, 20-37, 39, 41
Олександрія, Григорія Сокальського, 93, 95, 95К2, 97, 105, 107, 109, 111
Олександрія, Лесі Українки, 4-5, 5А
Олександрія, Софіївська, 36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50, 52-56, 58, 60, 62
Олександрія, Ярмаркова, 60, 62
|Л618Р 6 кВ->ЗТП-1044 6/0.4 кВ->Ф2
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Східна, 46
Олександрія, Титова, 1, 3, 5
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Межевий пров., 1, 8, 18
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-420 6/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Виноградна, 5
Новоселівка, Виноградна, 1, 1а, 2, 3а, 4-11, 12а, 13, 13а, 13б, 14-16
Новоселівка, Миру, 6
Новоселівка, Центральна, 1-4, 7-18, 20-22, 24
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-422 6/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Новоселівка, Залізнична, 1
Новоселівка, Зелена, 1, 1а, 1Б, 2-10, 10а, 11-22
Новоселівка, Квітнева, 1, 1а, 2-7, 7а, 8, 8а, 9, 11-20, 22-26, 26а, 27-38
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Шкільна, 1а
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1123 6/0.4 кВ
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Виборзький пров., 2, 4, 6, 8, 10-20, 22, 24, 26, 28
Олександрія, Горіховий пров., 12
Олександрія, Грабовського пров., 4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, Жуковського, 1-18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Івана Сухинова пров., 1-2, 4, 6, 8
Олександрія, Миколи Стрельцова пров., 2, 4, 8, 10
Олександрія, Миру, 1-7, 9
Олександрія, Нагорна, 1-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-27, 29, 31, 33, 33А
Олександрія, пр.Будівельників, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15
Олександрія, Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-7, 7А, 8-12, 12А, 13-14, 16, 18
Олександрія, Толбухіна, 9, 12-14, 17А, 19-24, 27-35, 37, 39, 41-46, 48
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф4
|23.12.2021 09:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Братів Петріченко, 29, 31, 33, 35, 37-40, 43-45, 45А, 47-52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68
Звенигородка, Центральна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Звенигородка, Шевченко, 24, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 4
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1091 6/0.4 кВ
|23.12.2021 13:00
|23.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Верболозівська, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5, 7, 7А, 8-9, 9А, 10-12, 12А, 12Б, 13-14, 16-25, 27-30, 32, 32А
Олександрія, Лугова, 3-5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 22-28, 29А, 30-31, 31А, 32-33, 35, 37, 39-41, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1146 6/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Бєлінського, 12
Олександрія, Миру, 63В
Олександрія, Нагорна, 43-47, 49-51, 51А, 52-53, 53А, 54-57, 59, 61-63, 63А, 64-65, 67, 69, 71
Олександрія, Ноя Морозовського пров., 11
Олександрія, Ціолковського, 43, 45, 47-78, 80, 82
Олександрія, Чорноліська, 24, 26, 28-32, 32а, 33-53, 55, 57, 59
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-446 6/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 16
Веселе, Садова, 5а, 7, 71, 27-33
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->ЗТП-1513 6/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Л308 35 кВ->ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1, 1а, 2, 2б, 3-14, 16-19
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 71, 8, 8а, 9, 11-24, 27-34
Веселе, Чкалова, 1-14
Веселе, Шевченка, 1-7
Нова Прага, Виноградна, 5
Новоселівка, Виноградна, 1, 1а, 2, 3а, 4-11, 12а, 13, 13а, 13б, 14-16
Новоселівка, Залізнична, 1
Новоселівка, Зелена, 1, 1а, 1Б, 2-10, 10а, 11-22
Новоселівка, Квітнева, 1, 1а, 2-7, 7а, 8, 8а, 9, 11-20, 22-26, 26а, 27-38
Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Центральна, 1-4, 7-18, 20-22, 24
Новоселівка, Шкільна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-7
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Шевченка, 1-7
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-15, 30
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-14, 17-19
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 8, 8а, 9, 11-24, 34
Веселе, Чкалова, 1-14
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Ізмайлівка, Центральна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-8, 10-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 36, 38-40
Ізмайлівка, Шевченко, 2, 4-8, 10-12, 16, 20, 22
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33, 35
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
|Л611 6 кВ->ЗТП-1099 6/0.4 кВ->Ф2
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Марії Заньковецької, 1Б
Олександрія, Осипенка, 2-7, 8а, 9-14, 16-27, 29-32, 34-43, 45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Студентська, 47, 49, 51, 53-54, 58А, 60, 62, 64
|Л57 10 кВ->ЗТП-1412 10/0.4 кВ->Ф5
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Юрія Осмоловського, 31
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-330 10/0.4 кВ
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, 1-го Травня, 122, 124, 128, 130, 134, 167, 169, 171, 177, 179, 185, 187, 193, 199
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф1
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Гайове, Гагаріна, 1-7, 9-11, 13а, 14-17, 19-21, 42, 46, 54
Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 14, 19А, 24, 25А, 26-27
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|24.12.2021 09:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.11.2021
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-26, 28-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Вересневий пров., 1-7
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17К1, 18-29, 31-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 81-88, 90-100, 100А, 101-115, 115А, 116-117, 117А, 118-130, 132-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-19, 21-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-49, 51-60, 62-69, 71-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Володимира Груші пров., 1-2, 4, 4А
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25А, 25К1, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 1К1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Знам’янський пров., 2, 79
Олександрія, Івана Богуна пров., 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-68, 70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-17, 18А, 19-22, 23А, 24-35, 38-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Курганський пров., 1-2
Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-37, 39-43, 45-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74, 76-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Ломоносова пров., 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, Маяковского пров., 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, Миколи Герасюти пров., 1, 33
Олександрія, Михайла Іванова пров., 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нагорний пров., 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-56, 58-71, 73-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-5, 7-27, 27А, 28-33, 35, 37-47, 49-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Олени Журливої пров., 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, Ольги Березняк пров., 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Павла Доцуги пров., 1-11, 13, 15
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-8, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, Пугачова пров., 1
Олександрія, Разіна пров., 1-2, 2А, 3
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Сергія Солопа пров., 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, Сергія Тюленіна пров., 1-3, 5-9
Олександрія, Степняка-Кравчинського пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Суворова пров., 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24-25, 25А, 26-29, 31-33, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Таврійський пров., 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Тургенєва, 1А, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-16, 18-34, 34А, 35-39, 39А, 40, 42-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149
Олександрія, Цеглянокаменярський пров., 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-40, 42, 43А, 44-46, 48-53
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1031 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 1Т 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, Ольги Березняк пров., 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Суворова пров., 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24-25, 25А, 26-29, 31-33, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, Курганський пров., 1-2
Олександрія, Пугачова пров., 1
Олександрія, Разіна пров., 1-2, 2А, 3
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-40, 42, 43А, 44-46, 48-53
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, Миколи Герасюти пров., 1, 33
Олександрія, Михайла Іванова пров., 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Степняка-Кравчинського пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-16, 18-34, 34А, 35-39, 39А, 40, 42-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1427 6/0.4 кВ
|24.12.2021 13:00
|24.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф1
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-350 10/0.4 кВ
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|15.11.2021
|П.Загір’я, Пушкіна, 4, 6, 8-10
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-272 10/0.4 кВ
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|П.Загір’я, Козацька, 6-11
П.Загір’я, Макаренка, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 24
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-165 10/0.4 кВ
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|П.Загір’я, Макаренка, 1
Трудовка, Берегова, 1-5, 5а, 6а, 7-9, 11-20, 22-24, 26-38, 38а, 41, 44-45, 50, 52, 54, 57
Трудовка, Кошового, 1-3, 5-7
|Л1220 6 кВ->РП-10 6/0.4 кВ->Ф9
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Олександрійське, Бєляєва, 1-38
Олександрійське, Дачна, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26
Олександрійське, Павла Кравченка, 10
Олександрійське, Ціолковського, 1-26, 28-31, 33, 35, 37
|Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ->Ф4
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ->Ф2
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Звенигородка, Інгулецька, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
|Л197 10 кВ->КТП-96 10/0.4 кВ->Ф1
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Войнівка, Гагаріна, 7
Войнівка, Дачний кооп ~Жовтень~, 240
Войнівка, Інгулецька, 1, 3-5, 8, 11-12
Войнівка, Культурна, 2-5, 7, 9-10
Войнівка, Н.Набережна, 17
Войнівка, Набережний пров., 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12, 12а, 13-15, 17, 20
Войнівка, Центральна, 1-2, 2а, 4, 5б, 14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29-30, 39, 41, 43-44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61
|Л197 10 кВ->КТП-96 10/0.4 кВ->Ф3
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Войнівка, Центральна, 16, 16а
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф3
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 65
Олександрія, Козацький шлях, 55-70, 70А, 71-79, 79А, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова пров., 1-8, 10
Олександрія, Таврійський пров., 1, 3
|Л628 6 кВ->КТП-1066 6/0.4 кВ->Ф4
|28.12.2021 09:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 39, 41, 43-49, 51-60, 62-63
Олександрія, Володимира Груші пров., 1-2, 4, 4А
Олександрія, Козацький шлях, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->ЗТП-1222 6/0.4 кВ
|28.12.2021 10:00
|28.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Пантаївка, Затишна, 1, 3, 5
|206 35 кВ->ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ
|28.12.2021 13:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 2-7, 9-13, 13А, 15-27, 27А, 28-29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-33, 33А, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-44, 44А, 45-51
Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Кооперативний, 3, 5, 7, 9, 11
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А, 51, 51А, 53, 55, 57, 59
Пантаївка, Михайла Грушевського пров., 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Пантаївка, Михайла Грушевського, 1, 3-4, 4А, 5-7, 9-19, 21-23, 23А, 24, 24А, 25, 27, 29-39, 39А, 40-44, 47-51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61
Пантаївка, Молодіжна, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5-15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 18-31, 33, 35, 37, 39
Пантаївка, Новопразька, 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 14А, 16, 22, 24, 26, 30, 34, 34А
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Пантаївка, Підлісна, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-14, 14А, 15-16, 16А, 17-22, 23А, 25, 25А, 26-29, 29А, 30-31
Пантаївка, Польова, 2-4, 6А, 7-8, 8А, 9, 10А, 11, 12А, 13-14, 14А, 15-18, 18А, 19-20, 20А, 21-24, 24А, 25, 26А, 27, 29-30
Пантаївка, Привокзальна, 2, 2А, 2Б, 2В, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
Пантаївка, Садова, 1, 1А, 2-5, 7-20, 20А, 21-23, 24А, 25-27, 27А, 28-30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Пантаївка, Сонячна, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Пантаївка, Степовий, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 4, 6, 8
Пантаївка, Урожайна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16
Пантаївка, Шевченка пров., 1-19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33
Пантаївка, Шевченка, 2-28
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->ЗТП-1223 6/0.4 кВ
|28.12.2021 13:00
|28.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Леніна, 6, 8
Пантаївка, Лесі Українки, 28, 30-32, 34, 36
Пантаївка, Магістральна, 43, 45, 49
Пантаївка, Миру, 1, 1Г, 2-9, 15, 34
Пантаївка, Шкільна, 2-4, 16Г
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф3
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.10.2021
|Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100
Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123
Олександрія, Шкільна, 12-15
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-349 10/0.4 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-229 10/0.4 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Пахарівка, Вишнева, 1-3, 5-10, 12-13
Пахарівка, Молодіжна, 1, 1а, 2-4, 6-8, 10-12, 14, 16-17, 25
Пахарівка, Попова, 1, 1а, 2, 4, 6-10, 13-14, 18, 20, 22-23, 25-28, 32
Пахарівка, Шкільна, 1-3, 5-8, 10-15, 19, 21, 23-24, 26, 28-30, 32
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-339 10/0.4 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.11.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Братів Петріченко, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Шевченко, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
|Л628 6 кВ->КТП-1095 6/0.4 кВ->Ф1
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 15, 15А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Олександрія, Нижче-Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18А, 19-24, 28, 30, 32, 32А, 34, 36
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
|Л607 35 кВ->ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л612Р 6 кВ
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Мартоіванівка, 40 років Перемоги, 1-8, 10
Мартоіванівка, Воронова, 1А, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18-28, 30, 32, 34
Мартоіванівка, Горонович, 1, 1А, 1б, 3, 3А, 3Б, 4-8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14-20, 22-27, 27А, 28-29, 31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Мартоіванівка, Івана Кожемякіна пров., 1-4, 4А, 5-6, 6А, 7, 9
Мартоіванівка, Кірпічна, 1-5, 5А, 6-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Мартоіванівка, Конєва, 1-5, 7, 7А, 8-11, 11А, 12, 12А, 13-14, 14А, 15, 17-23, 23А, 24-25, 25Б, 26-27, 29-36, 36А, 37, 39-44, 44А, 45-46, 52, 54
Мартоіванівка, Лугова, 1, 2А, 3-11, 13-14, 16, 18-24, 26-32, 33., 34-49, 51
Мартоіванівка, Новоселів, 1, 3, 5, 7, 13, 17, 23а, 31
Мартоіванівка, Першотравнева, 1-2, 2А, 3-5, 5А, 6-23, 25, 27-31, 31А, 32-35, 35А, 36-41, 43-48, 48А, 49-57, 61, 61А, 63, 67, 69, 71
Мартоіванівка, Пожарського, 11
Мартоіванівка, Самохвалова, 1-16, 18, 20-21, 25-27, 29, 31-37, 39-40, 40А, 41-42, 42А, 43-54, 56-68, 68А, 69-78, 80-92, 94-95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121
Мартоіванівка, Степова, 1-8, 8А, 9-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40
Мартоіванівка, Тиха, 1, 3-24, 24А, 25-28, 30-38, 40
Мартоіванівка, Цегельний пров., 8
Мартоіванівка, Шкільний пров., 1-6, 8, 10-12, 14
Олександрія, Леоніда Коваленка, 23, 25, 27, 29
Олександрія, Пожарського, 2-4, 4а, 5-9, 12, 12А, 13-14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, Самофалова, 26
|Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ->Ф4
|29.12.2021 09:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-406 10/0.4 кВ
|29.12.2021 10:00
|29.12.2021 15:00
|Плановий ремонт
|15.12.2021
|Нова Прага, Волошкова, 1, 2а, 3, 4а, 5, 7, 9а, 11-12, 14-15, 18
Нова Прага, Кленова, 2, 2а, 3-4, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8-10, 12
Нова Прага, Миру, 153а, 153г, 155а
Нова Прага, Толстого, 1-5, 7-10, 12-14, 16-17, 19, 23
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1191 2Т 10/0.4 кВ
|29.12.2021 13:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Міліцейська, 131
Олександрія, Садова, 33А
Олександрія, Ушинського, 27, 29
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1191 1Т 10/0.4 кВ
|29.12.2021 13:00
|29.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Міліцейська, 131
Олександрія, Садова, 31, 33
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-6 6/0.4 кВ
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Морозівка, Попова, 44, 68а, 98, 106, 114, 119а, 121, 123, 127, 140а, 142, 163, 165, 167
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-87 6/0.4 кВ
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Морозівка, Попова, 1-2, 2а, 6-7, 9, 11-13, 15, 17, 19, 21, 26, 30-31, 33, 33а, 34, 36-37, 39-42, 45, 47, 47а, 50-54, 56-57, 60, 62, 64, 66, 73-74, 75а, 78, 90, 92-96, 159
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-41 6/0.4 кВ
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ясинуватка, Горького, 1-3, 6-7
Ясинуватка, Інгулецька, 1, 3-4, 7-10, 12-13, 15
Ясинуватка, Центральна, 1, 5-6, 8-9, 11, 14-15, 17, 19, 21-23, 26, 28-29, 32-36, 38-39, 41, 44-45, 47-48, 51, 54, 56, 64, 75, 90
|Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ->Ф4
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Берегова, 1-26, 28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-5, 7, 9, 11, 13
Звенигородка, Центральна, 33, 33А, 35, 42
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1016 6/0.4 кВ
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Березівська, 18
Олександрія, Залізнична, 2, 4-7, 9-23, 25, 27
Олександрія, Запорізька, 1-15, 15А, 16-18, 20-25, 27, 29
Олександрія, Захисників України, 1-2, 2А, 3, 5-6, 8-19
Олександрія, Марії Заньковецької, 10, 12-13, 13А, 15
Олександрія, Першотравнева, 117
Олександрія, Пушкіна, 2, 4, 6, 8, 10-15, 17-33, 35-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Олександрія, Студентська, 81, 83, 85
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ->Ф1
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Шкільна, 1а
|Л628 6 кВ->КТП-1188 6/0.4 кВ->Ф4
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Польовий пров., 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
|Л613 6 кВ->ЗТП-1061 6/0.4 кВ->Ф5
|30.12.2021 09:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Михайла Олефіренка пров., 2, 2А, 4, 6
Олександрія, Олександра Шакала пров., 1-8, 10, 12, 14, 16
Олександрія, Партизанська, 21-31, 33-41, 41А, 42-59, 61, 63, 67, 69, 71
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ
|30.12.2021 10:00
|30.12.2021 15:00
|Плановий ремонт
|15.12.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1426 6/0.4 кВ
|30.12.2021 13:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ
|30.12.2021 13:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Верхній пров., 1-17, 19
Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Весняний пров., 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-87, 89-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, Можайського пров., 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Нижній пров., 1, 3-20
Олександрія, Середній пров., 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1083 1Т 6/0.4 кВ
|30.12.2021 13:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Індустріальний пров., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Олександрія, Карбишева, 1-26
Олександрія, Козацька, 87-119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
Олександрія, Леоніда Пиженка, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Олександрія, Леонтовича пров., 1-15, 17
Олександрія, Михайла Грушевського, 61
Олександрія, Профспілковий пров., 1-14
Олександрія, Садова, 7, 9, 11, 13, 15, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Ушинського, 1, 3-19, 21, 23, 25
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1083 2Т 6/0.4 кВ
|30.12.2021 13:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 2Т 6/0.4 кВ
|30.12.2021 13:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Миколи Зерваницького, 1
Олександрія, Михайла Грушевського, 43, 45, 47
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 1Т 6/0.4 кВ
|30.12.2021 13:00
|30.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 1Т 6/0.4 кВ
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 2Т 6/0.4 кВ
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, Івана Чиркіна, 16
Олександрія, пр.Соборний, 28К2, 28К3
Олександрія, Шевченка, 61, 61А, 63, 65
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-270 10/0.4 кВ
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-162 10/0.4 кВ
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Олександрівка, Зелена, 2, 4-9, 11-13, 15-16, 18, 21, 23-25, 25а, 26, 30, 32-40, 41а, 42-44, 45а, 46, 48-50, 50а, 51, 51а, 52-53, 55
Олександрівка, Паркова, 1-3, 5, 7, 9, 15, 16а, 17-19, 19а, 20, 24-25
Олександрівка, Центральна, 1-2, 4-5, 7-10, 11а, 12
|Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф10
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Олександрія, Василя Сухомлинського, 18
Олександрія, Маршала Рибалка, 7-8, 11, 13, 15
Олександрія, Миру, 70, 74, 76, 78, 103, 105, 107, 109
|Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф8
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.11.2021
|Олександрія, Абрикосова, 2, 4, 8
Олександрія, Василя Сухомлинського, 5
Олександрія, Миру, 62, 64, 66, 68, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Олександрія, Нагорна, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94
|Л1121 10 кВ->КТП-548 10/0.4 кВ->Ф3
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Бутівське, Житомирська, 18-25, 27-28
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
|Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ->Ф1
|31.12.2021 09:00
|31.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Шкільна, 1а
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л617 6 кВ->ЗТП-1055 6/0.4 кВ
|31.12.2021 13:00
|31.12.2021 16:00
|Плановий ремонт
|12.11.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 57
Олександрія, Святомиколаївська, 70А
Олександрія, Софіївська, 2, 4
Олександрія, Шевченка, 137-138, 143, 145, 147, 147А