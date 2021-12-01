Графік виїздів мобільного сервісного центру МВС на грудень місяць

Жителі Кіровоградської області в грудні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:

Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81

№ Дата обслуговування Розпорядок роботи Місце обслуговування 1. 01 грудня 2021 11:00 – 16:00 м. Світловодськ, Героїв України, 14 2. 02 грудня 2021 10:30 – 17:00 смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 82 3. 03 грудня 2021 11:00 – 16:00 м. Світловодськ, Героїв України, 14 4. 15 грудня 2021 11:00 – 16:00 м. Долинська, вул. Нова, 80 А 5. 16 грудня 2021 11:00 – 16:00 м. Світловодськ, Героїв України, 14

Графік виїзду мобільних СЦ в інших регіонах

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги МCЦ МВС:

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.

Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.