Графік виїздів мобільного сервісного центру МВС на грудень місяць

Жителі Кіровоградської області в грудні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:
Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81
|№
|Дата обслуговування
|Розпорядок роботи
|Місце обслуговування
|1.
|01 грудня 2021
|11:00 – 16:00
|м. Світловодськ, Героїв України, 14
|2.
|02 грудня 2021
|10:30 – 17:00
|смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 82
|3.
|03 грудня 2021
|11:00 – 16:00
|м. Світловодськ, Героїв України, 14
|4.
|15 грудня 2021
|11:00 – 16:00
|м. Долинська, вул. Нова, 80 А
|5.
|16 грудня 2021
|11:00 – 16:00
|м. Світловодськ, Героїв України, 14
Графік виїзду мобільних СЦ в інших регіонах
Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.
Послуги МCЦ МВС:
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія;
- прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.
Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.
Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.
Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.
Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.