Грантова програма “Постковідний синдром”

Спеціалізоване інтернет-видання “Медправда” проводить конкурс на отримання гранта за написання інформаційно-аналітичної статті на тему “Постковідний синдром”.

Мета проекту — всебічне інформування населення щодо наслідків захворювання, допомога у подоланні розладів здоров’я та психологічна підтримка усіх, хто стикнувся з COVID-19.

До участі у конкурсі запрошуються лікарі з усієї України, що мають диплом про вищу медичну освіту державного зразка.

Грошова винагорода (грант) за найкращу статтю складає 10000 гривень.

Ознайомитися з умовами конкурсу та зареєструватися для участі можна на сайті Медправда – https://medpravda.ua/ua/pub_1473

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3394575-grantova-programa-postkovidnij-sindrom.html