Гравці ФК «Олександрії» побажали успіхів абітурієнтам, які складатимуть ЗНО

Уже кілька тижнів у мережі триває флешмоб на підтримку цьогорічних випускників, повідомляє «Голос Громади».

Мета – донести до молодих людей, що ЗНО – це не страшно і не боляче, підбадьорити їх і побажати успіху.

Так, до флешмобу долучилися й футболісти ФК «Олександрія» та побажали удачі всім абітурієнтам, які в цьому році здають ЗНО, зробивши фото з малюнком: #ЩастиНаЗНО!

«Тримаємо за вас кулачки», – повідомляє твіттер ФК«Олександрія».

Відзначимо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні розпочалась сьогодні, 25 червня. Першим абітурієнти складатимуть тест з математики.