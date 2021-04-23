Громада Олександрії слухала про будівництво храму і котеджів

22 квітня в Олександрійській міськраді пройшли громадські слухання з розгляду пропозицій капітальної забудови у двох мікрорайонах міста – на Покровській площі і на вул.Міліцейській, повідомляє «Голос Громади».

З міркувань протиепідемічної безпеки кількість присутніх на слуханнях попередньо визначалася у 20 осіб, проте сесійна зала міської ради дозволила безпечно розміститися у ній 85-м учасникам. Трансляція зборів здійснювалася в режимі онлайн через мережу інтернет на офіційному сайті Олександрійської міської ради. На слуханнях були присутні представники виконавчих органів міськради, ЗМІ і громади міста. Вів збори депутат міської ради, голова постійної комісії містобудування, архітектури, будівництва у міській раді Михайло Матвієнко.

На порядку денному стояло два питання: розгляд детальних планів територій в районі Покровської площі, де планується будівництво православного храму та вулиці Міліцейській – для нової житлової забудови на ній. Головними доповідачами були начальник відділу архітектури управління ЖКГ Тетяна Ігнатьєва та автор ескізного проєкту будівництва храму, протоієрей Олександр Кривко. Ділилися своїми баченнями інші учасники слухань.

Як зазначалося, на Покровській площі, на історичному місці, де зараз будівля колишнього кінотеатру, пропонується будівництво церкви Покрови Божої матері. А в районі перетину вулиць Міліцейської і Перспективної запланована забудова п`яти житлових котеджів. Презентація і обговорення двох детальних планів тривали близько години. З урахуванням думок, висловлених на громадських слуханнях, остаточні рішення по проєктах забудов винесуть виконком та сесія Олександрійської міської ради.