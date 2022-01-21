Громадські організації Олександрії отримають понад мільйон гривень з міського бюджету

Днями конкурсна комісія вивчала питання фінансової допомоги для громадських організацій Олександрії на поточний рік, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.
“На розгляд комісії було представлено 19 заявок, попереднє схвалення отримали 16 претендентів. Загальна сума коштів, які планується виділити на утримання та розвиток громадських організацій – понад 1 млн грн. Остаточне рішення ухвалять депутати міської ради на сесії, яка відбудеться 28 січня” – повідомляє відомство.
До переліку заявників, які отримають відповідні кошти з місцевого бюджету, увійшли:
- ГО «Патріотично-спортивний клуб «Захист»
- благодійна організація «Олександрійський благодійний фонд «Шлях до життя»
- Олександрійська міська громадська організація захисту тварин «Друг»
- Олександрійська міська організація ветеранів України
- ГО «Асоціація інвалідів праці «Зірка надії»
- міське громадське об’єднання інвалідів дитинства, загального захворювання, інвалідів праці «Віра»
- благодійний центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя»
- ГО «Олександрійська спілка захисників Вітчизни»
- ГО «Олександрійські воїни – інтернаціоналісти «Солдати в Афгані»
- Кіровоградська обласна організація УТОГ
- ГО «Сильна Олександрійщина»
- ГО «Авто-мото клуб «Олександрія»
- Олександрійська міська організація Товариства Червоного Хреста України
- ГО «Спортивний клуб «Усівка»
- ГО Центр громадських активностей «Перемога»
- ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр».