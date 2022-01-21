Громадські організації Олександрії отримають понад мільйон гривень з міського бюджету

Днями конкурсна комісія вивчала питання фінансової допомоги для громадських організацій Олександрії на поточний рік, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

“На розгляд комісії було представлено 19 заявок, попереднє схвалення отримали 16 претендентів. Загальна сума коштів, які планується виділити на утримання та розвиток громадських організацій – понад 1 млн грн. Остаточне рішення ухвалять депутати міської ради на сесії, яка відбудеться 28 січня” – повідомляє відомство.

До переліку заявників, які отримають відповідні кошти з місцевого бюджету, увійшли: