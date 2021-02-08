Громадський хаб в Олександрії – що це означає?

Олександрійська громадська організація “Сучасні громадські ініціативи” виступила з проектом створення в нашому місті якісно нового напрямку суспільної діяльності – громадського хабу (простору) під назвою «Новий громадянин», повідомляє «Голос Громади».

Для означення ідеї створення хабу ініціативною групою було розроблено цілу низку організаційних заходів та запрошено ряд авторитетних експертів і спікерів. Головний ініціатор, голова ГО «Сучасні громадські ініціативи», директор інформаційного агентства «Новий громадянин» Віктор Голобородько, анонсуючи ці заходи напередодні їхнього проведення, коротко пояснив: «Мета проєкту – запустити процеси донесення та реалізації ідей громадськості в Олександрії. Громадські ініціативи повинні стати реальністю, щоб олександрійці, які мають ідеї для розвитку міста, отримали власний майданчик для їх реалізації. Для цього і потрібен хаб, де можна буде збиратися, проводити зустрічі та різні заходи. Для максимально продуктивної роботи громадського простору планується залучати досвідчених підприємців, експертів».

(Для довідки: вузькотехнічне поняття «хаб» (англ. «hub») в сучасності використовується в широкому його розумінні і зокрема має такі визначення, як «концентратор», «вузлова частина» чогось, «центральне перехрещення чи з`єднання» і тому подібне. Таким чином, громадський хаб можна вважати місцем, центром для «з`єднання» і «перетину» різноманітних суспільно корисних ідей).

Різнопланових організаційних заходів для висвітлення ідеї створення хабу «Сучасна громадська ініціатива» розробила стільки, що їх вистачило на цілий робочий день. У програмі взяли участь як спеціально запрошені до Олександрії експерти-гості Андрій Мельник – співвласник столичної (м.Київ) перекладацької компанії “Профпереклад”, засновник Cowo.guru середовища розвитку мислення, радник з розвитку громадського простору (хабу); Ольга Літвінова – кандидат психологічних наук, заступник декана факультету права, гуманітарних та соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Валерій Шаповал – кандидат юридичних наук, завідуючий кафедрою теорії, історії держави та права факультету права, гуманітарних та соціальних наук Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського;

так і жителі міста – заступники Олександрійського міського голови Ірина Чемерис і Юрій Шклярук; голова ГО «Сучасні громадські ініціативи» Віктор Голобородько; депутат Олександрійської міськради Олег Панібратенко та інші.

Програма заходів складалася з двох частин: перша – огляд міста, ознайомлення з його культурним, освітнім та рекреаційним середовищем, спілкування із представниками закладів міста та промислового бізнесу. Так, спочатку гостям запропонували оглянути офісне приміщення, яке стане стартовим майданчиком для створення громадського хабу, після чого відвідати промислове підприємство «Укрнасоссервіс», екскурсію в Олександрійському музейному центрі, спілкування у міській музичній школі, огляд рекреаційно-оздоровчого центру, Зустріч у Олександрійському політехнічному коледжі, екскурсію до будинку “У Яші” («стара Олександрія XIX-XX століття») – головпоштамт («радянський модернізм»), будинку колишньої жіночої гімназії (пам’ятка архітектури), площа і кут “зіркового міста” – приміщення колишнього земського зібрання – Театральний сквер (пам’ятник жертвам Другої світової, приміщення театру) – бюст маршалу Кошовому – будинок Піщевича. На завершення першої часини – огляд на КСК «Ніка» готелю «Аут», будинку футболу, як частини готельно-туристичної інфраструктури міста.

Друга частина заходів включала підсумкову дискусію-нараду та пресконференцію за результатами. У нараді взяли участь представники широкого кола громадськості міста – бізнесу, депутатського корпусу, представників виконавчої влади, культури для формування спільного бачення трансформації міста та заснування громадського хабу.

Теми і напрямки роботи хабу, попередньо обговорені на нараді, були дуже різноманітними: це механізми участі ініціаторів ідей, профорієнтація і неформальна освіта, інформаційна безпека, софт скілз, ділова ігрофікація під назвою «Світ громад», створення перспектив для розвитку міста, залучення інвестицій у стартапи, конкурс ідей та інші.

Найактивнішими в обговореннях були В.Голобородько, О.Панібратенко, а також А.Мельник, який відзначив на підставі денного вивчення, що в Олександрії ще не розроблено маршрутів активної співпраці та дозвілля, але місто має для цього великий потенціал.

О.Літвінова з ним погодилася, наголосивши, що в Олександрії є власний «культурний код та історичний сенс», які слід передусім доносити до молоді. Керівник і координаторка різних навчальних та тренінгових проєктів Анна Орловська запропонувала власні бачення і напрацювання для реалізації ідеї хабу.

Свою беззаперечну підтримку створенню громадського простору в Олександрії висловили також представники виконавчої влади міста, заступники міського голови Ірина Чемерис і Юрій Шклярук. За їхніми словами, така ідея вимальовувалася вже давно і потрібен був поштовх для її реалізації.

Думок стосовно оформлення і можливих напрямків роботи хабу було висловлено дуже багато. На завершення, у ході пресконференції, «Голосу Громади» вдалося отримати декілька відповідей від головних спікерів наради. Якщо коротко, громадський хаб, згідно з первинним баченням присутніх, має включати зокрема коворкінг, вбудоване кафе, оренду спроможними організаціями, конференц-зал тощо. Основні інструменти діяльності – адміністративне ядро, комунікація, пошук коштів для підтримки роботи хабу. Громадський простір розпочне працювати (орієнтовно) у квітні цього року у приміщенні ГО «Сучасні громадські ініціативи», за адресою проспект Соборний, 51/1 (контакти для довідок і пропозицій співпраці: телефон 097 763-69-18, е-mail: kremenmpi@gmail.com)

Розробка проекту розпочалася і поки вона триватиме, «Голос Громади» ще повернеться до висвітлення даної теми.