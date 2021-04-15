Громадський «КУБ» порожнім не буде, переконані його учасники

14 квітня в Олександрії пройшов захід, спільно організований громадськістю і владою міста з метою налагодження та розвитку дружніх і ділових зв’язків між Олександрією та Кременчуком, повідомляє «Голос Громади».

Основна частина заходу проходила у малій сесійній залі міськради. Це була «тристороння» бесіда представників «Громадського простору «КУБ» (ініціатор зустрічі, про нього нещодавно розповідав «Голос Громади»), депутатів і посадовців міськради, керівників державних установ Олександрії та гостей з м.Кременчука. А саме учасники: Олег Панібратенко, голова громадської спілки «Олександрійський громадський простір «КУБ», депутат Олександрійської міської ради; Віктор Голобородько, співзасновник ГП«КУБ», керівник громадської організації «Сучасні громадські ініціативи»; Ірина Чемерис, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Вікторія Косяк, секретар Олександрійської міської ради; Юрій Шклярук, заступник міськогоголови; керівники управлінь міської ради, бібліотечної системи міста. Запрошена сторона: Павло Бедрацький, директор КП «Інститут розвитку Кременчука»; Андрій Мельник, заступник директора з міжнародної діяльності; Олександр Бібік, радник з питань розвитку.

Перед цим обговоренням гості були ознайомлені з нещодавно відкритим в нашому місті громадським простором «КУБ» (проспект Соборний 51/1, каб. 5) та ознайомлені з такими знаковими олександрійськими об`єктами, як Будинок футболу і міський театр. А потім, «за столом переговорів» у міській раді, кременчуцькі консультанти, кожен по черзі, розповіли про напрацювання і здобутки у напрямку різнобічного розвитку міської громади свого міста з залученням до цього активності його жителів. Ці напрацювання, про які кременчуцькі «ментори» доповідали, супроводжуючи для наочності слайдами на екрані, були також різноплановими і багато в чому вони перекликалися з такими ж, або їм подібними проєктами, вже реалізованими в Олександрії. Чи не найбільшу зацікавленість до представлених інновацій і обізнаність з предметом розмови продемонструвала Ірина Чемерис, ставлячи доповідачам в ході розмови безліч уточнюючих і конкретизованих запитань, що робило діалог значно наповненішим змістовно. Сторони зійшлися на тому, що громадський простір можливо і необхідно розвивати у створенні спільних проектів, отриманні грантів на їхню реалізацію, просуванні культурного, туристичного, економічного потенціалу Олександрії в масштабах України, залучаючи до розвитку цих та інших напрямків як державне партнерство, так і громадськість міста, меценатів, бізнес. І дане обговорення стало першим кроком у згаданому напрямку.

Насамкінець зустрічі секретар міської ради Вікторія Косяк подякувала керівництву КП «Інститут розвитку Кременчука» за співпрацю у проведенні цього заходу, висловила сподівання, що подальші ідеї на основі вже набутого спільного досвіду принесуть свої результати і вручила гостям пам`ятні сувеніри.