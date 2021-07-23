Громадянина Російської Федерації примусово видворять з Кіровоградщини

Громадянин Російської Федерації прибув на територію України в 2009 році, проте за час свого перебування іноземець не звернувся до підрозділів Міграційної служби Кіровоградщини для легалізації свого перебування. У визначений законодавством термін іноземець територію України не покинув і продовжував незаконно перебувати в Україні, не маючи при цьому законних джерел для існування.

Раніше одним із підрозділів УДМС у Кіровоградській області громадянина Російської Федерації за порушення правил перебування на території України було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до частини 1 статті 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення до країни походження. Проте і після цього іноземець не залишив Україну.

Тож у липні 2021 року за позовом УДМС у Кіровоградській області судом винесено рішення про примусове видворення за межі України зазначеного іноземця.

Наразі на виконання рішення суду працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС та відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції забезпечили поміщення громадянина РФ до Державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України» для подальшої реалізації примусового видворення.