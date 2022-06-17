Гроші за ідею: стартує конкурс інноваційних екологічно дружніх стартапів

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Координатори проєкту Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) «Глобальна програма чистих технологій для малих та середніх підприємств в Україні» (GCIP Ukraine) запрошують українських підприємців та винахідників до участі у конкурсі інноваційних екологічно дружніх стартапів.

У конкурсі можуть взяти участь малі та середні підприємства з терміном реєстрації не більше 3 років, організації, творчі колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники.

Подані проєкти мають бути спрямовані на запровадження «чистих» технологій (будь-яких процесів, продуктів або послуг, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок значного підвищення енергоефективності виробництва, сталого використання ресурсів (поводження з відходами включно) або заходів щодо захисту навколишнього середовища) та мати результатом скорочення викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин у довкілля.

Інноваційна розробка може представляти собою продукт, технологію, методологічний підхід, програмне забезпечення, дизайн проєкт. Стартапи не мають бути проєктами з реконструкції або реструктуризації існуючих підприємств.

Охочим необхідно заповнити анкету на сайті проєкту у розділі “Аплікаційна анкета“. Дедлайн – 20 червня 2022 року.

Фіналісти мають можливість отримати до 15 000 $ (Національний переможець – 15 000 $, переможці в окремих номінаціях до 10 000 $) для розвитку стартапу, навчання в Бізнес Академії, менторську підтримку від досвідчених міжнародних та національних тренерів, допомогу у пошуку партнерів і фінансових ресурсів для реалізації ідей.

Потенційні півфіналісти пройдуть навчання в Бізнес Академії GCIP Ukraine (онлайн), працюватимуть над реалізацією проєкту та презентуватимуть його потенційним інвесторам та партнерам.