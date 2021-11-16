Гроші за вакцинацію. Кому заплатять обіцяні 1000 гривень?

Кому заплатять по 1000 гривень за вакцинацію?

Тим, хто буде вакцинуватися обіцяють виплачувати по 1000 гривень, повідомляє “Голос Громади”.

Такі виплати отримають лише ті, хто вакцинуватиметься не раніше 19 грудня та отримає дві антиковідні дози.

А це означає, якщо ви вже щеплені, то бонус у вигляді грошей вам не заплатять.

Також відомо, що тим, хто зробить два щеплення від коронавірусу після зазначеної дати, гроші надійдуть на депозитний рахунок. Скористатися “заробленими” можна буде витративши лише на певний перелік послуг, які потребують підтримки.

Як працюватиме механізм і як здійснюватимуться виплати бонусів вакцинованим, а головне, хто саме їх отримає – поки що не відомо.

Джерело: УС.