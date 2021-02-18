Групи «Фристайл» та «Діти Фристайла» відвідають Олександрію

В олександрійському Палаці культури «Світлопільський» заплановано концерт двох музичних гуртів «Фристайл» і «Діти Фристайла», повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міськради на своєму засіданні 18 лютого розглянув лист-клопотання ТОВ «Агенція івентів «Садиба мьюзік» щодо проведення концерту у приміщенні ПК «Світлопільський» і надав офіційний дозвіл. Концерт заплановано на 19 березня цього року, початок о 16 годині.

«Фристайл» — український поп-гурт з Полтави, утворений ще в радянські «перебудовні» часи (у листопаді 1988 року) і став свого роду прикметою тодішньої епохи. Керівник, композитор і продюсер групи — Анатолій Розанов. У перші роки фронтменом гурту був Вадим Козаченко, але в 1992 році він покинув колектив, розпочавши сольну музичну діяльність. Від часу свого створення «Фристайл» зазнав багаторазових змін як солістів, так й інших членів свого складу, деяких з його ветеранів, на жаль, вже немає в живих.

А гурт “Діти Фристайла” – це земляк «Фристайла»-старшого, всі його учасники так само живуть у Полтаві. Він створений у 2014 році все тим же засновником відомого попового “Фрістайла” Анатолієм Розановим, який зараз є генеральним менеджером гурту. Отже, прихильники цієї «поп-династії» можливо, колись ще дочекаються і «внуків Фристайла» (жарт)…

Нагадаємо, концерт цих двох колективів мав би відбутися в Олександрії ще майже рік тому – навесні 2020 р. (про що було тоді ухвалено відповідне рішення виконкому), але через введення жорсткого карантину відклався на невизначений термін.

(Зауважимо наперед і для знавців та критиків від лінгвістики: правопис назви групи (від англ. слова Freestyle, що у перекладі дослівно означає «вільний стиль», або ж спеціальний вид у гірськолижному спорті) зустрічається українською мовою по різному: як «Фристайл», так і «Фрістайл», тому всі можливі претензії щодо цього – до самої групи).