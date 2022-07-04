Гурт «Друга Ріка» презентував пісню та кліп «Чи ти почув»

Відомий український гурт «Друга Ріка» оприлюднив нову пісню «Чи ти почув» та кліп на неї. Вперше музиканти зіграли її на благодійному онлайн-концерті ще у квітні, присвятивши заручникам на заводі «Азовсталь» та всім постраждалим жителям Маріуполя, який став уособленням зруйнованих міст України та територій, що знаходяться під тимчасовою окупацією ворогом.

«Ми бачили, чули, відчували, творили, жили… 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя.

Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…», – фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.