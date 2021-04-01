Хабар за прийняття «необхідного» рішення – судитимуть військового комісара районного військового комісаріату Кіровоградської області

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, 31.03.2021 до суду направлено обвинувальний акт стосовно військового комісара Благовіщенського районного військового комісаріату Кіровоградської області за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, вказаний підполковник, будучи військовою службовою особою, 06.10.2020 одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 3450 гривень за вплив на прийняття «необхідного» рішення призовною комісією, а саме надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами (хворобою матері).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Слідчого управління Головного Управління Нацполіції України

в Кіровоградській області.

Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань

в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За скоєне правопорушення військовому комісару загрожує покарання

у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.