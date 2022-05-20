Харківські музиканти відправилися у тур містами Європи на підтримку України

Харківський кросовер-оркестр «Prime Orchestra» відправився у європейське турне з метою інформування європейців про війну в Україні та стійкість духу українців, зокрема харків’ян.

У 2021 році Харків отримав статус креативного міста ЮНЕСКО у номінації «Музика». То ж харківські музиканти відправилися у тур містами Європи, що також належать до Мережі креативних міст ЮНЕСКО, аби розповісти про стан креативних індустрій у Харкові в часи війни, а також залучити допомогу від європейських країн.

Благодійні концерти вже відбулися у Катовіце та Варшаві (Польща), Гельсінкі (Фінляндія), Таллінні (Естонія). Всього учасники «Prime Orchestra» планують зіграти 12 концертів.

Перед кожним виступом музиканти демонстрували ролик про Харків до війни та після, зокрема жахливі наслідки вторгнення російських окупантів. Музиканти виконали гімн України та інші українські пісні в сучасній обробці.

На заходах були присутні очільники європейських міст та країн, зокрема президент Варшави, президент та прем’єр-міністр Естонії та мер Таллінна.

Ініціатива реалізована за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, профільних департаментів міста та області із залученням креативних міст мережі ЮНЕСКО та разом із представниками креативного сектору Харкова.