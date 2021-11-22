Хепенінг проти насилля – що це? (Запрошуються всі небайдужі)

В Олександрії пройде грмадська акція дещо незвичайного формату, до якої запрошуються всі бажаючі, повідомляє «Голос Громади».

Ось як про цей захід розповідають його організатори:

«ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” в рамках проєкту “Сила рівності” запрошує олександрійців та олександрійок, а також гостей міста взяти участь в хепенінгу “Діємо проти насилля”, що відбудеться о 13:00 год. 27 листопада на головній площі (пл. Соборна).

Чому в цей день? 25 листопада стартує Всеукраїнська акція “16 днів проти насилля”. Команда ОГІЦ переконана, що для подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства важливо почати суспільний діалог. Саме тому обрали формат хепенінгу, він включає в себе імпровізацію і не має чіткого сценарію. Власне, хепенінг – це форма сучасного мистецтва, що представляє дії, події або ситуації, що відбуваються за участю художника, але не контрольовані ним повністю.

У хепенінгу “Діємо проти насилля” організатори залучатимуть до дійства перехожих і планують продемонструвати, які бувають види насилля, чому виникає домашнє та гендерно зумовлене насилля, які існують інструменти його уникнення та протидії. Також ця подія має на меті спонукати людей змінити своє ставлення до вирішення проблеми гендерної рівності і в нетрадиційній формі продемонструвати поняття значення понять: гендерні потреби, гендерний портрет, фемінізм.

Отож, чекаємо всіх охочих 27 листопада о 13:00 на пл. Соборна».

Телефон для довідок: 099 137 94 60 (Анна)

Проведення хепенінгу стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund. Відповідальність за зміст інформації несе ГО “ОГІЦ”.